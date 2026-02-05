Русия експулсира германски дипломат: "Берлин носи пълната отговорност за ескалацията"

Русия обяви служител на германското посолство в Москва за персона нон грата в отговор на експулсирането на руски дипломат от посолството на Руската федерация в Берлин. Министерството на външните работи на Русия съобщи, че представителят на германската дипломатическа мисия е бил извикан във ведомството и информиран за решението. Руското МВнР обосновава изгонването на дипломатическия служител с решението на германското правителство да експулсира на 22 януари руски дипломат от посолството в Берлин по обвинения за шпионаж, които Москва отрича, съобщи ДПА, уточнявайки, че става въпрос за руското военно аташе.

"Оценяваме мерките, приети от германската страна като евтина провокация, целяща да дискредитира руската дипломатическа мисия във Федерална република Германия", подчертава руското външно министерство. То оцени изгонването на германския дипломатически служител като "симетрична реакция" и посочи, че Германия "носи пълната отговорност за новата ескалация в двустранните отношения."

Реакцията на Германия

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул разкритикува този ход, определяйки експулсирането на дипломата като "напълно неприемливо" и фактически необосновано.

В кулоарите на среща по време на посещението си в Бруней Вадефул уточни, че експулсираният служител на германското посолство в Москва е бил едно от военните аташета.

"Докато нашите дипломати спазват закона, Русия разчита на ескалация и шпионаж под прикритието на дипломацията", заяви Вадефул, като определи експулсирането на германския дипломат като поредния неприятелски акт от страна на Москва.

Вадефул допълни, че правителството на Германия ще продължи да реагира решително да руските дейности, които застрашават сигурността и си запазва правото да предприеме по-нататъшни мерки.

