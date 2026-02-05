Ако Путин нападне Литва: Колко време ще продължи войната?

Според много европейски лидери в областта на сигурността и политиката, руско нахлуване в държавите-членки на НАТО и ЕС става все по-вероятно поради напрежението в европейските отношения. Според The ​​Wall Street Journal, преди се смяташе, че Русия няма да може да заплаши НАТО до 2029 г. Сега има нарастващ консенсус, че подобна криза може да се случи много по-рано – преди Европа да е в състояние да се бори.

Готова ли е Европа да защитава Украйна?

Заплахата

„Смятаме, че Русия ще може да разположи голям брой войски в рамките на една година“, каза в интервю нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс. „Виждаме, че те вече изграждат стратегическите си запаси и разширяват присъствието и ресурсите си по границите на НАТО.“

The Wall Street Journal също така отбелязва, че най-очевидните цели на Русия са държави, които някога са били част от СССР – Литва, Латвия и Естония. Военните плановици на НАТО са загрижени и за потенциалните руски планове, относно шведските, финландските и датските острови в Балтийско море, части от Полша и норвежкия и финландския далечен север, както и за кампания от удари срещу европейска стратегическа инфраструктура чак до холандското пристанище Ротердам.

Европа преминава в режим на отбрана: Ролята на държави като Кипър, България и Румъния

Уязвимостта на Европа

През декември германският вестник Die Welt, заедно с германския център за военни игри към университета „Хелмут Шмит“ към германските въоръжени сили, организираха учение, симулиращо руска инвазия в Литва. Шестнадесет бивши високопоставени германски и натовски служители, законодатели и видни експерти по сигурността участваха в учението, разигравайки сценарий, развиващ се през октомври 2026 г.

Сценарият

По време на учението Русия използва претекста за хуманитарна криза в руския анклав Калининград, за да превземе литовския град Мариямполе, един от най-стратегически важните транспортни центрове в Европа. Твърденията на Русия за хуманитарна инвазия са достатъчни, за да убедят Съединените щати да се откажат от член 5 на НАТО, който призовава за съюзническа помощ. Германия се поколеба, а Полша, въпреки че мобилизира войски, не ги разположи през границата с Литва. Германската бригада, вече разположена в Литва, не се намеси, отчасти защото Русия използва дронове, за да постави мини по пътищата, водещи от нейната база.

Марк Рюте: Европа не може да се защитава без САЩ

„Възпирането зависи не само от способностите, но и от възприятието на врага за нашата воля, а по време на военните учения аз и моите „руски колеги“ знаехме, че Германия ще се поколебае. И това беше достатъчно, за да осигури победа“, каза Франц-Стефан Гади, военен анализатор от Виена, който играе ролята на началник на Генералния щаб на Русия.

В резултат на това по време на ученията, без американско ръководство, Русия постигна победа в рамките на няколко дни – подкопавайки доверието в НАТО и установявайки господство над Балтийските страни само с 15 000 войници.

Путин няма да чака

В същото време, в реалността Литва и други съюзници биха получили достатъчно разузнавателни предупреждения, за да избегнат този сценарий, каза контраадмирал Гедрюс Пременецкас, началник на отбраната на Литва. Дори без съюзници, въоръжените сили на Литва – 17 000 в мирно време и 58 000 при незабавна мобилизация – биха могли да се справят с ограничена заплаха за Мариямполе, каза той. Самата Русия също ще трябва да вземе предвид високите залози, добави той: „За Русия отстояването на Калининград ще бъде дилема и ако Русия предприеме някакви действия, НАТО трябва да заяви много ясно, че ще загуби Калининград.“

Вътрешните борби в НАТО отслабиха способността му да възпира Русия

Междувременно някои европейски служители и анализатори по сигурността казват, че дори без споразумението с Украйна, руската армия би могла незабавно да освободи до 200 000 калени в битки войници, като просто премине от настъпателни операции към задържане на фронтовата линия. Това са повече войски, отколкото Путин използва за първоначалното пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г.

Путин се оттегля, но с фамозен блъф унижава НАТО и Америка: Германска симулация за руска победа в Украйна

„Ако целта е да се демонстрира, че член 5 на НАТО не работи, да се разделят европейците, тогава е необходима воля, а не огромни военни възможности. Защо Путин би чакал, докато европейците са готови?“, отбелязва Нико Ланге, бивш висш германски служител по отбраната.

Както отбелязва Wall Street Journal, Русия вероятно не би се опитала да започне война на изтощение срещу НАТО, подобна на тази, която води в Украйна.

„Продължителната война би била катастрофална за Русия, защото бихме я надминали по производство и мобилизация. Следователно, ако ще правят нещо, ще искат да го направят рано, за да установят изгодни позиции, които лесно могат да защитят по-късно“, каза норвежкият подполковник Амунд Осфлатен.

Руската война в Европа

На фронтовата линия: Как Литва се готви за война

Както по-ранао писа The Economist, ако Русия атакува страна от НАТО, като Латвия, през 2027 г. и САЩ откажат да участват, Европа ще може да се изправи срещу Русия само в кратка война. Според анализатори от Института за изследване на войната, въпреки че Путин обеща да не атакува ЕС и НАТО, не може да му се вярва, тъй като Русия многократно е демонстрирала готовността си да игнорира всякакви международни споразумения в свой интерес.

Шпионаж в Космоса: Русия прехваща европейски спътници

Снимки: Getty images и iStock