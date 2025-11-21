Извадиха телата на още две деца от развалините в Тернопол след руския терор (ВИДЕО)

Броят на жертвите в западния украински град Тернопол в резултат на руската ракетна атака на 19 ноември продължава да расте. Той е достигнал до 31, обяви Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна днес - два дни след нападението. Спасителите са извадили още три тела, включително на две деца, от развалините на многоетажна сграда. Преди това се считаше, че загиналите са 28.

94 ранени, 13 души са в неизвестност

Общо 94 души са ранени, включително 18 деца, а 13 души все още са в неизвестност.

Rescuers in Ternopil have found the bodies of three more victims from the Russian missile strike on October 19, two of them children. This brings the death toll to 31, with 94 injured and 13 still missing, according to Ukraine’s Interior Ministry. pic.twitter.com/NxFomIjfzi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2025

Спасителните операции продължават, добави Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Припомняме, че руска крилата ракета X-101 порази 9-етажен жилищен блок в града, който се намира далеч от фронта. В същия ден щети от комбинираната атака с ракети и дронове бяха нанесени и в други западни градове като Лвов и Ивано-Франковск.

България остро осъди руските атаки "срещу енергийната инфраструктура и мирни граждани в Украйна", подчерта вчера външният ни министър Георг Георгиев по време на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи. Той акцентира върху необходимостта от продължаване на помощта за украинските въоръжени сили, включително чрез укрепване на мисиите на ЕС.

