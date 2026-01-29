Кая Калас: Русия се прави, че преговаря за мир - делегацията ѝ в Абу Даби го доказва

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас разкритикува Русия за това, че не взема насериозно мирните преговори в Абу Даби, провеждащи се в тристранен формат - с Украйна и САЩ. По думите ѝ, руската делегация се състои предимно от военни лица, които нямат мандат да вземат решения за мир. "Ясно е, че руснаците не подхождат сериозно към това", каза бившият премиер на Естония преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи на 29 януари.

Руснаците бомбардират, докато "се преструват", че преговарят за мир

Калас добави, че руснаците „бомбардират украинците, опитват се да ги бомбардират и замразят, за да се предадат", докато уж текат преговори.

Още: САЩ с нова маневра за мирa в Украйна. Чужденци с украинско гражданство да се мобилизират – идея (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ето защо обсъждаме и енергийната подкрепа, която можем да им окажем. Защото зимата е много тежка и украинците наистина страдат, там настъпва хуманитарна катастрофа", заяви Калас, като отново подчерта, че Русия „само се преструва“, че преговаря за мир.

Снимка: Getty Images

Преговорите в Абу Даби и делегациите

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за неделя, 1 февруари, е планиран поредният кръг от преговори между Украйна, САЩ и Русия. От Кремъл потвърдиха, че дискусиите в тристранен формат продължават.

Още: Зад кулисите на преговорите за мир в Украйна. Превзехме Покровск, но не съвсем – руска реалност (ОБЗОР - ВИДЕО)

По време на тристранните преговори в Абу Даби на 23-24 януари бяха обсъдени възможни начини за прекратяване на войната, но териториалните въпроси са най-трудни. Кремъл не отстъпва от максималистичните си искания - да получи цялата територия на Донбас, включително така наречения "крепостен пояс" на украинците в Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. Анализатори и експерти предупреждават, че ако диктаторът Владимир Путин поеме контрол над тази зона, Украйна не може да разчита на стабилни защитни позиции във вътрешността на страната при евентуална нова агресия от страна на Русия.

Снимка: Kremlin.ru

Що се отнася до делегациите, ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров води украинската заедно с Кирило Буданов (ръководител на кабинета на президента Володимир Зеленски) и депутата от партията на Зеленски "Слуга на народа" Давид Арахамия. В събота към тях се присъедини и началникът на Генералния щаб Андрий Хнатов.

От руска страна делегацията в Абу Даби се оглавява от генерал Игор Костюков - директор на руската военна разузнавателна агенция ГРУ, а пратеникът на Путин Кирил Дмитриев се срещна отделно с американския пратеник Стив Уиткоф, за да обсъдят икономически въпроси. От американска страна там бе и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

Още: Кая Калас: НАТО трябва да стане по-европейско, ако иска да запази силата си