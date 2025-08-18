Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 14:39 часа 368 прочитания 0 коментара
"Как да разбираме това": Руска държавна телевизия пусна ВИДЕО с руското и американско знаме заедно в бой срещу украинците

Срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска продължава да предизвиква възторзи в Русия и да се експлоатира в руските пропагандни канали. Но дори за руските стандарти видеото, публикувано от финансирания от Кремъл телевизионен пропаганден канал Russia Today (RT), май преминава чертата. Разпространеното от телевизията видео показва руска бронирана машина, на която се веят редом руското и американското знаме, и която взема участие, според пропагандата, в боевете на фронта.

"Заловен американски бронетранспортьор M113 с руско и американско знамена се втурва в бой близо до запорожкото село Малая Токмачка", гласи надписът към видеото. Според RT записът им е предоставен от руски танкови екипажи от 70-ти мотострелков полк на 42-ра руска гвардейска дивизия.

Официалната реакция от украинска страна не закъсня. Андрий Ермак, ръководителят на президентската канцелария на Володимир Зеленски, написа в телеграм канала си, че това е абсолютна наглост. 

"Всъщност руснаците използват символите на САЩ в собствената си терористична, хищническа война с убийства на цивилни. Максимална наглост", окачестви той видеото.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия САЩ руска пропаганда американско знаме война Украйна Андрий Ермак
