Как Европа научава за аварията в "Чернобил", въпреки че в СССР крият информация (ВИДЕО)

Швеция има заслуга за това, че е накарала бившия Съветски съюз да признае, че нещо в атомната електроцентрала в Чернобил се е объркало преди 39 години. Как се е разбрало? Когато на 26 април 1986 г. в атомната електроцентрала в Чернобил избухва реактор №4, това се превръща в най-страшната ядрена авария, която светът познава. Но минават дни, преди хората да разберат какво точно се е случило.

"Аз не го открих. Просто се случи да бъда там", казва Клиф Робинсън пред Радио Швеция в дома си в Упсала. Преди светът да разбере, че в Чернобил е станала огромна авария, Робинсън знае, че нещо не е наред. Той е работил като химик във Форсмарк - атомна електроцентрала на няколко часа северно от Стокхолм.

Било е рано сутринта в понеделник на 28 април 1986 г. и той току-що е закусил в кафенето на централата. Отишъл е до тоалетната на границата между контролираните и неконтролираните зони на централата, за да си измие зъбите. На връщане към съблекалнята е трябвало да мине през детектор за радиация.

Робинсън задейства алармата.

"Беше толкова странно, защото аз дори не бях в контролираната зона!", казва той. Преминал през детектора още няколко пъти и на третия път алармата не се включила. Той и един от работниците, които наблюдавали детектора, помислили, че това е грешка и че детекторът просто се нуждае от някаква настройка.

Робинсън продължил да изпълнява задълженията си, като наблюдавал радиоактивността в електроцентралата. Спомня си, че когато се върнал, пред детектора имало дълга опашка от чакащи работници. Никой не можел да премине, казва той, защото алармата продължавала да се включва. Робинсън взел назаем една обувка от един от хората там и я занесъл в лабораторията, където я поставил на германиев детектор.

"Тогава видях гледка, която никога няма да забравя", казва той. "Обувката беше силно замърсена. Видях как този спектър се издига много бързо. И това беше просто невероятно, защото там имаше много радиоактивни елементи, които обикновено не виждахме в охлаждащата вода във Форсмарк. Спомням си смътно, че ми хрумна някаква идея, че може би някъде е избухнала ядрена бомба", казва Робинсън.

Робинсън се обадил на шефа си, който в този момент вече знаел, че нещо се случва. Шефът го помолил да провери повторно комините на централата, за да види дали е възможно Форсмарк да е изпуснал радиация. Изведнъж Робинсън чул друга аларма: тази била за евакуация на работниците от завода.

Робинсън обаче останал, за да анализира пробите. "Нищо не показваше неизправност или проблем във Форсмарк. Просто околността беше много силно замърсена", казва той и добавя: "Спомням си, че бях много стресиран и каквото и да правех, го правех много бавно."

