Краят на печките на дърва и чистият въздух: Какво да направим за себе си? Обяснява Драгомир Цанев (ВИДЕО)

За разлика от много други програми за енергийна ефективност - по отношение на подмяната на отоплителните уреди в София вече имаме данни. Това заяви в предаването "Студио Actualno" Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект", коментирайки промените, които настъпват в София и прехода към по-нови източници на топлоподаване за домакинствата.

Общата картина в момента показва, че има около 20 000 домакинства, които са останали да се отопляват на твърдо гориво. От тях обаче 6000 вече са подали заявления за участие в програмата на нейния следващ етап - остават ни най-трудните 12-14 000 домакинства, които са голямото предизвикателство, защото за тях усилията трябва да се удвоят. Това са и най-проблемните домакинства, обясни Цанев.

Според експерта до голяма степен хората разбират от роднини и приятели по отношение на програмите за енергийна ефективност. Цанев посочи, че ползите от подобни програми за безспорни. "Повече от 90% от хората биха препоръчали на други хора да участват", цитира данни от социологически проучвания енергийният експерт. Цанев посочи, че отоплението на твърдо гориво не е основният източник на замърсяване на атмосферния въздух. Но през зимния сезон отоплението на твърдо гориво и горенето на боклуци е голям фактор. Тук се вижда сериозен напредък благодарение на тези програми, подчерта експертът.

Той каза, че през допотопните печки всички замърсители влизат в домакинството и данните за това са доста притеснителни. "Не само фини прахови частици, но и най-опасните частици - виждаме двойна разлика в домакинствата, които се отопляват с твърдо гориво и хората, които са на климатици - разликата е повече от двойна и е над опасните граници. Имаме замърсители като въглероден двуокис, въглероден окис, виждаме повишаване на концентрация на летливи органични съединения, които са също опасни за здравето", припомни Цанев.

На 29 октомври 2025 г. ще се проведе кръгла маса на тема "Повече комфорт за по-чист въздух 2.0: Следващите стъпки за София" в зала Exlibris, книжарница Umberto & Co., гр., ул. „Славянска“ №14. Събитието започва от 09:30 ч. и всеки, който желае, може да регистрира присъствие тук.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.