Кипър прилага Националната стратегия за изкуствен интелект

До края на годината в Кипър ще бъде завършена и ще започне внедряването на Националната стратегия за изкуствен интелект, предаде БНР. Той е и един от приоритетите на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз от 1 януари догодина, съобщиха от правителството. Стратегията ще включва практически мерки за интегрирането на изкуствения интелект в публичния и частния сектор. Тя представлява "пътна карта" за действие за технологично развитие на области със стратегически приоритет за Кипър, като здравеопазване, енергетика, зелен преход, образование, каза заместник-министърът на научните изследвания и цифровата политика Никодимос Дамяну.

Още: Кипър представи Бюджет 2026: Ето на какво залагат властите

Кипър инвестира все повече в нови технологии

Кипър засилва позицията си на европейската карта на иновациите и изкуствения интелект, потвърждавайки ангажимента си да инвестира в авангардни технологии, данни и човешки потенциал. Така заместник-министърът коментира обявеното от Европейската комисия по-рано този месец създаване на Център за изкуствен интелект в Кипър.

Още: Кипър е на прага на нова национална стачка

По време на кипърското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година ще бъде представена визията на правителството за преход към модерна, дигитална държава. Като част от нея предстои влизането в действие на нови електронни услуги за социално осигуряване, социално подпомагане, градско планиране, фирмен регистър.

Още: "Данъчен тероризъм": Реформа в Кипър на финалната права