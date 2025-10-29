Войната в Украйна:

Ръст на инфлацията и икономически затруднения: Очаквания и критики към Бюджет 2026

29 октомври 2025, 07:57 часа 464 прочитания 0 коментара
В Бюджет 2026 не виждаме реформи. В една сложна ситуация сме заради приемането на еврото. Надявах се да се почисти пенсионната система, но не виждаме това нещо. Даваме още 1 млрд. лв. за пенсии. Разходите на пенсионната система стават все по-големи. Нещо е направено за приходната част, но най-голям е проблемът в разходната част. Не намираме ключови неща в този бюджет – да се подобрява качеството на живот и да се подобряват условията за правене на бизнес. Това мнение изрази бившият социален министър Христина Христова в ефира на Нова телевизия.

Финансистът Левон Хампарцумян смята, че в обозримо бъдеще се очакват икономически затруднения. "Икономистите имат инструменти да мерят ефективността на една институция и дали парите, които даваме, водят до ефективни процеси и услуги", каза той.

По думите му пенсионната система се задъхва.

Доброто според него е, че частният сектор е гъвкав и адаптивен. "Но това е до един момент. Държавата няма пари и тя разполага с нашите пари. Ние сме ги поверили и искаме услуги, от които обаче не сме доволни. Виждаме, че разходите вървят нагоре, а резултатът не е блестящ. Трябва да се мисли този бюджет накъде ни води. Последните ни водят до сценарии с икономически затруднения", каза банкерът.

Икономистът Никола Филипов също се съгласи с Христова, че не се правят реформи. "Минималната работна заплата се покачва с по-малко от очакваното, но това поставя в неблагоприятна ситуация бизнеса. Тази политика на държавата автоматично води до ръст на инфлацията", обясни той.

Виолета Иванова
