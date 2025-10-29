Войната в Украйна:

100 дрона в атака и за пръв път: Украйна удари руско газохранилище. Взрив и в завод на "Лукойл" (ВИДЕО)

29 октомври 2025, 07:12 часа 339 прочитания 0 коментара
Бурна нощ преживя Русия във войната на дронове, която отдавна се превърна в неизменна част от пълномащабните военни действия с Украйна, предизвикани на 24 февруари, 2022 година от руския диктатор Владимир Путин. Освен че атакува руски петролни бази и поредна руска рафинерия, Украйна е нанесла въздушен удар и срещу руското газово хранилище Канчуринск. Има видеокадри, показващи трептящо зарево - вероятно от пожар, може би на наземни съоръжения.

Съоръжението се намира на около 6–8 км от Кумертау, в Башикирия (Башкортостан). "Дойде денят, в който украинците започнаха да атакуват руските подземни газови хранилища. Поради ниските температури те не могат да балансират резервите си, така че някои региони просто ще замръзнат" - това е оценка на естонския блогър WarTranslated. Засега управителят на Башкортостан Радий Хабиров не е публикувал нищо в канала си в Телеграм.

Не само газохранилище

Междувременно, стана ясно и, че Украйна е успяла да удари промишлено предприятие от химическата и нефтохимическата индустрия на Русия, част от групата на "Лукойл" - става дума за "Ставролен", в района на град Будьоновск, Ставрополския край. Заводът е основен производител на полиетилен и полипропилен. Компанията се класира на трето място в класацията "100-те най-големи компании в Севернокавказкия федерален окръг по обем на продажбите през 2021 г." Според данните, заводът произвежда приблизително 340 000 тона етилен, 319 000 тона полиетилен и 113 000 тона полипропилен годишно. Продуктите на Ставролен се използват за производство на тръби, фолиа, кабелна изолация и бои и лакове. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA е геолокализирал видеокадри и снимки, показващи успешен удар - на кадрите се вижда пожар и отделен голям взрив.

На фона на тези кадри, губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимирович потвърди в канала си в Телеграм за атаката, но казва, че нямало значителни щети. "Днес врагът се опита да атакува индустриалната зона на Будьоновск с безпилотни бойни дронове. Системите за електронна борба и противовъздушна отбрана неутрализираха вражеските безпилотни летателни апарати и атаката не причини значителни щети, като жертви и разрушения бяха избегнати. В момента оперативните служби работят в района, където са паднали дроновете", написа губернаторът.

Според руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 100 дрона. Най-много - 46, са свалени над Брянска област, още 12 - над Калужка област, а 6 над Московския регион - Калуга е подстъп към руската столица. За Ставропол се казва, че са свалени 2 дрона. Интересен факт - няма и дума за нещо свалено в Башкирия. Друг интересен факт - снощи руското военно министерство съобщи за 57 свалени дрона в периода 20:00 - 23:00 московско време, но не става много ясно дали те са част от свалените 100 дрона за цялата нощ, защото в сутрешната сводка не е уточнен точен времеви диапазон. От въпросните 57 дрона, 35 са свалени над Брянска област, по 4 над Калужка и Московска област.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
