100 дрона в атака и за пръв път: Украйна удари руско газохранилище. Взрив и в завод на "Лукойл" (ВИДЕО)

Бурна нощ преживя Русия във войната на дронове, която отдавна се превърна в неизменна част от пълномащабните военни действия с Украйна, предизвикани на 24 февруари, 2022 година от руския диктатор Владимир Путин. Освен че атакува руски петролни бази и поредна руска рафинерия, Украйна е нанесла въздушен удар и срещу руското газово хранилище Канчуринск. Има видеокадри, показващи трептящо зарево - вероятно от пожар, може би на наземни съоръжения.

Съоръжението се намира на около 6–8 км от Кумертау, в Башикирия (Башкортостан). "Дойде денят, в който украинците започнаха да атакуват руските подземни газови хранилища. Поради ниските температури те не могат да балансират резервите си, така че някои региони просто ще замръзнат" - това е оценка на естонския блогър WarTranslated. Засега управителят на Башкортостан Радий Хабиров не е публикувал нищо в канала си в Телеграм.

The Kanchurinsk underground gas storage seems to have "left the chat."

The facility is located about 6–8 km from Kumertau, in the Republic of Bashkortostan, Russia. The day has come when Ukrainians have started striking Russian underground gas storage sites. Due to low… pic.twitter.com/5rfVSMATOW — WarTranslated (@wartranslated) October 28, 2025

Не само газохранилище

Междувременно, стана ясно и, че Украйна е успяла да удари промишлено предприятие от химическата и нефтохимическата индустрия на Русия, част от групата на "Лукойл" - става дума за "Ставролен", в района на град Будьоновск, Ставрополския край. Заводът е основен производител на полиетилен и полипропилен. Компанията се класира на трето място в класацията "100-те най-големи компании в Севернокавказкия федерален окръг по обем на продажбите през 2021 г." Според данните, заводът произвежда приблизително 340 000 тона етилен, 319 000 тона полиетилен и 113 000 тона полипропилен годишно. Продуктите на Ставролен се използват за производство на тръби, фолиа, кабелна изолация и бои и лакове. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA е геолокализирал видеокадри и снимки, показващи успешен удар - на кадрите се вижда пожар и отделен голям взрив.

На фона на тези кадри, губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимирович потвърди в канала си в Телеграм за атаката, но казва, че нямало значителни щети. "Днес врагът се опита да атакува индустриалната зона на Будьоновск с безпилотни бойни дронове. Системите за електронна борба и противовъздушна отбрана неутрализираха вражеските безпилотни летателни апарати и атаката не причини значителни щети, като жертви и разрушения бяха избегнати. В момента оперативните служби работят в района, където са паднали дроновете", написа губернаторът.

Според руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 100 дрона. Най-много - 46, са свалени над Брянска област, още 12 - над Калужка област, а 6 над Московския регион - Калуга е подстъп към руската столица. За Ставропол се казва, че са свалени 2 дрона. Интересен факт - няма и дума за нещо свалено в Башкирия. Друг интересен факт - снощи руското военно министерство съобщи за 57 свалени дрона в периода 20:00 - 23:00 московско време, но не става много ясно дали те са част от свалените 100 дрона за цялата нощ, защото в сутрешната сводка не е уточнен точен времеви диапазон. От въпросните 57 дрона, 35 са свалени над Брянска област, по 4 над Калужка и Московска област.

