"Няма стимул": Американското разузнаване не вярва, че Путин иска мир

Няколко бивши и настоящи служители на Държавния департамент потвърдиха, че Бюрото за разузнаване и изследвания (INR) не се доверява на информацията за готовността на руския диктатор Владимир Путин да преговаря за мир в Украйна. Поради това агенцията е започнала разговори с Централното разузнавателно управление, което наскоро съобщи за положителен напредък към мирно уреждане, пише The Wall Street Journal.

Изтекли аналитични материали потвърждават, че INR все още не е готова да обмисли мирни преговори. Публикациите започнаха да се появяват няколко месеца преди известната среща на двамата президенти през август в Аляска. Според запознати, разузнавателната информация от разузнавателната агенция, наред с други неща, влияе върху редовните изяви на Доналд Тръмп в медиите.

Преди това не беше съобщено за несъгласието на Държавния департамент с готовността на Русия за преговори. Според същите анонимни вътрешни източници, няколко анализатори впоследствие са били уволнени поради директивата на администрацията „за намаляване на броя на федералните служители“. Говорител на Държавния департамент отдаде уволненията на планирана реорганизация на ведомството и заяви, че членовете на групата Русия-Евразия не са жертви на кадрови чистки и че самото звено остава способно трезво да оценява световната политическа ситуация. Още: Тръмп търси помощ от Китай за мир, но Си пак помага на Путин. Кремъл обърна палачинката за замразяване на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Служителите на разузнаването често разчитат на аналитичните доклади на такива агенции, като често им се доверяват напълно и използват получената информация като ключов източник на информация. Различните агенции обаче често не са съгласни с техите заключения. „В разузнавателната общност различните гледни точки не са просто нормални – те са от съществено значение“, каза говорител на Националното разузнаване пред Wall Street Journal. „Дебатите по време на срещите гарантират, че вземащите решения имат възможно най-обективната картина на света...“

Усилията за прекратяване на войната в Украйна спряха след срещата през август в Аляска. Миналия месец Тръмп заяви, че „Путин го е разочаровал“, но първоначално се въздържа от всякакви публични действия за оказване на натиск върху Москва, като например налагане на нови санкции. След преговорите за историческо прекратяване на огъня и освобождаването на заложници в Газа, Доналд Тръмп отново се насочи към прекратяване на кръвопролитията в Украйна.

Следващата среща между двамата лидери, планирана за Будапеща, обаче вече е отложена поради допускане, че руският президент все още не е готов за преговори.

„Трябва да се уверя, че ще постигнем сделка“, каза Тръмп. „Няма да губя време. Винаги съм имал отлични отношения с Владимир Путин, но това е голямо разочарование.“ Миналата сряда Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руските петролни компании Лукойл и Роснефт, както и на техните дъщерни дружества. Мерките бяха предприети „поради липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирния процес, насочен към прекратяване на боевете в Украйна“, се казва в изявлението. Още: Reuters: Русия официално каза на САЩ кога ще спре войната в Украйна

„Сега е моментът да спрем убийствата и да обявим незабавно прекратяване на огъня“, заяви министърът на финансите Скот Бесент. „Министерството на финансите е готово да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо, в подкрепа на усилията на президента Тръмп за прекратяване на поредния конфликт.“

Защо това е толкова важно?

Анализът на разузнавателната информация е от решаващо значение и за президентите в дипломатическите преговори. Бивши служители, които са се съгласили да коментират пред Wall Street Journal, се опасяват, че администрацията на САЩ няма да получи точна картина на глобалните събития, ако анализаторите ѝ започнат да предоставят информация, основана единствено на субективните им оценки за събитията.

„Основната опасност е политиците да развият изкривена представа за дадено събитие“, обясни Джон Уилямс, директор на отдела за анализ на Русия и Евразия в Бюрото за разузнаване и изследвания на Държавния департамент на САЩ, който наскоро беше уволнен от INR. „Неточната информация може директно да подкопае националната ни сигурност.“ Още: С Украйна щял да задминава Линкълн и Вашингтон: Тръмп надува балона, ЕС пак готви план за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според служители, проучили въпроса, дори в началото на настоящата администрация някои служители са поискали строго секретни брифинги по украинския въпрос. Това е било направено, за да се разберат истинските мотиви на Путин при започването на военните действия и да се оцени готовността на Кремъл за мирни преговори. След като прегледаха докладите, няколко анализатори на ЦРУ посъветваха президента Тръмп, че вероятно ще може да идентифицира жизнеспособни възможности за бъдещи преговори с Москва.

Централното разузнавателно управление оцени получената информация като донякъде оптимистичен сигнал, че е възможно да се намери общ език с руското ръководство. „Продължихме да отстояваме позицията си“, продължава Уилямс. „Не виждахме (Путин) да има някакъв стимул да преговаря за прекратяване на конфликта.“

Анализатори на INR цитираха няколко изявления на Путин, включително публични коментари, даващи приоритет на демилитаризацията и „денацификацията“ на Украйна – тема, която руският президент често повтаря след избухването на пълномащабни военни действия през февруари 2022 г. В крайна сметка Държавният департамент на САЩ предложи реалистична оценка на перспективите за преговори: Кремъл никога няма да се откаже от първоначалните си искания. Независими мозъчни тръстове стигнаха до подобно заключение няколко месеца по-късно.

„Няма лесен начин за разрешаване на конфликта чрез международна дипломация“, казва Андрю Вайс, бивш директор на отдела за Русия в Съвета за национална сигурност, а сега сътрудник във вашингтонския мозъчен тръст „Фондация Карнеги за международен мир“. „Украинците все още не са стигнали до точката на пълно отчаяние, а руснаците все още си мислят, че могат да направят всичко.“ Още: Провалената среща на Тръмп с Путин повлия на цената на петрола

През пролетта на 2025 г., по време на срещи със служители, директорът на Държавния департамент заяви, че продължаващите разногласия подкопават доверието в INR сред служителите на администрацията. В резултат на това трима анализатори, работещи в групата Русия-Евразия на INR, бяха уволнени през юли.

По-късно в американските медии изтече информация, че Държавният департамент без обяснение е ликвидирал разузнавателното звено, работещо с частни компании. Звеното, отговорно за споделянето на разузнавателна информация със съюзническите сили, също е закрито. Аналитичните групи на INR за Европа, Русия и Евразия вече са обединени в едно звено, а някои висши служители са принудени да подадат оставка или са преместени в други ведомства и позиции, пише

Дебатът за работата на анализаторите избухна в особено неблагоприятен момент за разузнавателната общност. През април, след няколко срещи с влиятелната крайнодясна активистка Лора Лумър, президентът Тръмп уволни ръководителя на Агенцията за национална сигурност генерал Тим Хо, един от най-ценните служители на разузнавателната общност. През юни служители на администрацията разкритикуваха публикуван доклад на Министерството на отбраната на САЩ, който противоречеше на гръмките публични твърдения на Доналд Тръмп, че американските удари са унищожили всички ядрени съоръжения на Иран. Два месеца по-късно, по лична заповед на военния министър Пит Хегсет, ръководителят на военното разузнаване беше уволнен. Още: Пет сценария за край на войната в Украйна

Автор: Брет Форест

Превод: Ганчо Каменарски