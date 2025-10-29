Стотици дронове над Русия: Украйна атакува нови петролни обекти (ВИДЕО)

Украйна удари пореден обект, свързан с производството на петрол в Русия. Съобщава се за мощна експлозия в петролна база, собственост на ОАО „НС-Ойл“, в Уляновска област. Чути са експлозии в Новоспаское. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда огромен пожар.
Moment of attack in Novospasskoye. Explosions can be heard. https://t.co/k83U5eDQFI pic.twitter.com/FX5J66xSb7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025
Малко по-късно в социалната мрежа Х се появи и видео от момента на атаката. Чуват се експлозии. За момента няма официална информация от Москва за нападението - губернаторът на Уляновска област Сергей Морозов не е обелил нито дума в Телеграм.
Moment of attack in Novospasskoye. Explosions can be heard. https://t.co/k83U5eDQFI pic.twitter.com/FX5J66xSb7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025
Съобщава се за взривове и в Будьоновск в Ставрополския край. За момента не е ясно каква е била целта на атаката. Но бързо се изясни - химическият завод "Ставролен", който произвежда полиетилен, полипропилен, бензен и други нефтохимически продукти.
Освен това, има геолокализирани кадри от атака срещу Марийската рафинерия, в района на град Йошкар Ола, столицата на република Марий Ел. Рафинерията произвежда бензин, дизелово гориво и корабни горива, мазут и други нефтопродукти. Капацитетът ѝ за нефтопродукти достигна 1 250 000 тона на час. Повече от 70% от външноикономическия оборот на Марий Ел се осъществява от предприятието.
Малко след полунощ българско време в небето над Русия са били регистрирани над 130 дрона. Съобщава се, че много от тях са се насочили към Московска област. Няколко летища са поставени на най-високо ниво на тревога, предават руските канали за наблюдение.
Over 130 drones are currently in the sky above Russia, with many heading toward the Moscow region. Several airports have been placed on the highest alert level, according to Russian monitoring channels. pic.twitter.com/JNi77laCMu— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025