Стотици дронове над Русия: Украйна атакува нови петролни обекти (ВИДЕО)

29 октомври 2025, 01:44 часа 2194 прочитания 0 коментара
Украйна удари пореден обект, свързан с производството на петрол в Русия. Съобщава се за мощна експлозия в петролна база, собственост на ОАО „НС-Ойл“, в Уляновска област. Чути са експлозии в Новоспаское. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда огромен пожар.

Малко по-късно в социалната мрежа Х се появи и видео от момента на атаката. Чуват се експлозии. За момента няма официална информация от Москва за нападението - губернаторът на Уляновска област Сергей Морозов не е обелил нито дума в Телеграм.

Съобщава се за взривове и в Будьоновск в Ставрополския край. За момента не е ясно каква е била целта на атаката. Но бързо се изясни - химическият завод "Ставролен", който произвежда полиетилен, полипропилен, бензен и други нефтохимически продукти.

Освен това, има геолокализирани кадри от атака срещу Марийската рафинерия, в района на град Йошкар Ола, столицата на република Марий Ел. Рафинерията произвежда бензин, дизелово гориво и корабни горива, мазут и други нефтопродукти. Капацитетът ѝ за нефтопродукти достигна 1 250 000 тона на час. Повече от 70% от външноикономическия оборот на Марий Ел се осъществява от предприятието. 

Малко след полунощ българско време в небето над Русия са били регистрирани над 130 дрона. Съобщава се, че много от тях са се насочили към Московска област. Няколко летища са поставени на най-високо ниво на тревога, предават руските канали за наблюдение.

Елин Димитров
