Когато Еди Мърфи каже "не", дори Disney не може да го надвие

Да работиш с голяма холивудска звезда може да се окаже нож с две остриета — особено когато тази звезда е свикнала да налага волята си. Именно това усещат сценаристите и композиторите на Disney, когато се сблъскват с упорития отказ на Еди Мърфи по време на създаването на анимацията "Мулан". Още в средата на 80-те години Мърфи вече е звезда от световна величина – сензация на стендъп сцената, пробивен комик в Saturday Night Live и най-касовият актьор в Холивуд, припомня списание "Far Out".

Снимка: Getty Images

Когато си постигнал всичко това още преди да навършиш 30 години, не е изненадващо, че няма да правиш неща, които не искаш. Дори след няколко неуспешни проекта и слаби приходи, Мърфи остава толкова влиятелен, че може да надделява над сценаристи, режисьори, продуценти и дори студия, ако нещо не му харесва.

След като Робин Уилямс променя завинаги представите за анимационен дублаж с ролята си на Джини в "Аладин", Disney започват да търсят големи имена за гласовете в своите филми. И така, след успеха на "Д-р Дулитъл" и "Смахнатият професор", Еди Мърфи е избран да озвучи дракончето Мушу в "Мулан".

Категорично "не" от Еди Мърфи

Снимка: Getty Images

Но това е филм на Disney — и почти всички актьори подписват, знаейки, че ги очаква поне една песен. Особено когато става дума за човек, издал три музикални албума, какъвто е Еди Мърфи. Само че Мушу не изпява нито един тон в целия филм, защото Мърфи категорично отказва.

"Написахме три различни версии на песента", разказва текстописецът Дейвид Зипел, визирайки парчето "Keep ’Em Guessing". "В началото си мислехме, че просто не харесва песните ни, но после разбрахме – не беше това. Той просто не искаше да пее във филма."

Снимка: Getty Images

Композиторът Мат Уайлдър потвърждава: "Две песни бяха изрязани – и двете за Мушу. Беше страхотно джазово парче, но Еди Мърфи просто отказа. Не искаше да пее!" За да го убедят, му предлагат компромис – да направи нещо като полуизпято, полуизговорено изпълнение, в комедиен стил. Но и това не помага — Мърфи пак отказва.

Дори Мел Гибсън пее в "Покахонтас", а Мърфи, който има хитов сингъл ("Party All the Time"), никога преди не е проявявал нежелание да пее на екран. И все пак, когато идва време за "Мулан", той просто не иска да чуе за това.

В крайна сметка, това не пречи на успеха на "Мулан" да стане един от най-обичаните анимационни филми на Disney и да се превърна в класика. Но ако някога сте се чудили защо Мушу е единственият главен герой в целия филм, който не пее, отговорът е прост: Еди Мърфи просто не е искал, пише БГНЕС.