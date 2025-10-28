ЦСКА най-после заигра футбол, а Левски вече шепти "шампиони" | Точно попадение (ВИДЕО)

Спортната седмица през призмата на "Точно попадение": 31-кратният шампион на България ЦСКА най-после показа, че може да играе футбол - чак в 13-ия си мач през новия сезон! "Червените" разгромиха Берое с 5:1 у дома, изигравайки най-силния си мач от началото на кампанията. В същото време Левски увеличи преднината си пред разклатения Лудогорец, след като победи Добруджа с 3:0 като домакин, докато шампионите отстъпиха на ЦСКА 1948 със зрелищното 4:5.

Левски докосва титлата и отново стана апетитна хапка за Драган Шолак

На "Герена" вече се чува синьо шептене "шампиони", макар и да са изминали само 13 кръга. И с право, след като тимът лети високо, а в Разград имат сериозни неволи с новия наставник Руи Мота, чийто пост е сериозно разклатен. В Левски обаче имат и друга важна тема на дневен ред - клубът отново е апетитна хапка за Драган Шолак, като въпросът е защо сега се подновява този интерес...

Който си рита трудовата книжка, бива изгонен от "Точно попадение"!

Тези теми бяха дискутирани в новия епизод на предаването - заедно с Ел Класико и скандалите покрай него, кризата в Ливърпул, победното завръщане на Григор Димитров, силното представяне на братята Алекс и Мони Николови в клубните си отбори и още интересни спортни новини, включително и такава за спортен успех на водещия на спортното предаване Стефан Йорданов. А за колегите му Бойко Димитров и Николай Илиев не остана друго, освен да го аплодират по задължение...

В студиото настъпи смяна в състава, след като "някой" реши да си рита трудовата книжка и бе изгонен от предававането. Играта "Кой съм аз?" за познаване на футболисти пък отново не разочарова, а "кръглата нула" в този сегмент на предаването най-после се отпуши и "хвана" един футболист. А кой е новият крал на прогнозите и кои са следващите прогнозирани мачове: гледайте в новия ни епизод, публикуван в YouTube канала на нашия спортен сайт Sportlive.bg!

В миналия епизод на "Точно попадение": Снимката, която раздели България, и скандалът "Вуцов"