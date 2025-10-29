Войната в Украйна:

Заради комунистическата партия: Политици сезираха СЕМ за сериала "На всеки километър"

29 октомври 2025, 06:58 часа 353 прочитания 1 коментар
Заради комунистическата партия: Политици сезираха СЕМ за сериала "На всеки километър"

"Комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон", това написаха проф. Вили Лилков и адв. Петър Славов в социалните мрежи и обявиха, че са сезирали Съвета за електронни медии (СЕМ) заради излъчването на сериала от 1969 г. "На всеки километър". Серийният филм се излъчва по Bulgaria ON AIR, а в началото на всеки епизод има надпис: "Посвещава се на Българската комунистическа партия".

Източник: Вили Лилков/Facebook

В откритото писмо, изпратено от Лилков и Славов до СЕМ, се казва следното: "Сниман през годините на комунистически режим в България, филмът логично носи отпечатъка на пропагандата на тоталитарната епоха и съдържа много исторически неистини." Според авторите на сигнала телевизията, излъчваща в момента "На всеки километър", би трябвало да "предприеме действия за спазване на действащото законодателство на Република България, част от което е и Законът за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен."

Вили Лилков и Петър Славов пишат още, че "този пропаганден филм създава заблуда у зрителите, особено у по-младото поколение, относно дейността на БКП, както преди, така и след 9 септември 1944 г." Според тях излъчващата телевизия би трябвало да сложи някаква червена точка или поне да премахне надписа в началото на всяка серия.

За серийния филм "На всеки километър"

"На всеки километър" е български сериен филм от края на 1960-те и началото на 1970-те години. Филмът е приключенски на партизанска тематика. Състои се от 26 епизода, разделени в две части (сезони) – първата се развива преди 9 септември 1944, а другата – след.

Снимките на сериала започват през 1969 г. Сценаристи са Павел Вежинов, Георги Марков, Свобода Бъчварова, Евгени Константинов и Костадин Кюлюмов. Режисьори са Любомир Шарланджиев и Неделчо Чернев. Продукцията е финансирана от управляващата в България БКП и е посветена на 25-годишнината от преврата на 9 септември 1944 г., тогава представян като народно въстание.

Двамата главни герои, които въплъщават противоположностите и се намират в постоянно противоборство, са майор Деянов и Богдан Велински.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
СЕМ комунистически режим Петър Славов Вили Лилков На всеки километър
