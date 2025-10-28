Не си представях да играя в комедия: Валентина Каролева в Студио Actualno (ВИДЕО)

Днешният ни събеседник познавате от големия екран, където спечели сърцата на публиката с филма "Доза щастие", превъплащавайки се в мечтана си роля - тази на собствената ѝ майка Весела Тотева. Оттогава насам тя продължава да се впуска в проекти, които истински докосват зрителите - както на сцената с постановката "Ефектът", така и на екрана, в новия филм на Яна Титова "Брънч за начинаещи", който с усмивка поставя въпроса: Колко струва перфектния живот?

Тя е Валентина Каролева и през февруари предстои да я видим в ролята на Жана от "Брънч за начинаещи", която заедно със съпруга си Крум (Орлин Павлов) изобретява здравословния смарт часовник ЖАНИ.

Фотограф: Яна Блажева

Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е напът да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания.

В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни катастрофи се редуват искрен смях и горчиви сълзи. А големият въпрос остава: струва ли си стремежът към перфектния имидж или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде?

Фотограф: Яна Блажева

"За мен определено беше голямо предизвикателство да участвам в комедия. Аз по принцип не съм голям фен на комедията като жанр, гледам заради мъжа ми, който е много голям фен. Не възприемам себе си като хумористичен човек, пускам шеги от време на време, но не са ми много добри. И затова за мен звучеше като голямо предизвикателство да направиш филм, да се впуснеш директно в дълбокото. Но доверието на продуцентите Алек Алексиев и Ники Стоичков, както и на Яна Титова, ме окуражи", сподели актрисата в предаването "Студио Actualno".

Освен в "Брънч за начинаещи", Валентина се впуска и в ново приключение - този път не само като актриса, но и като продуцент на постановката "Ефектът".

Какво още ни сподели тя - вижте в интервюто.