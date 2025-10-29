"Страховете ни се сбъднаха, Бюджет 2026 ни удря по джоба": Сериозни критики за парите на държавата

Лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че Бюджет 2026 бърка още повече в джоба на работника - поне идеите досега. Ако един работник в момента получава нетно 2000 лв., ще получи 63 лева по-малко за същия собствен разход за труд. Новият бюджет е като стария, само че много по-лош и бърка в джоба на работника, без да решава нито един проблем, критикува Велев в студиото на bTV.

Според Васил Велев се намаляват и възможностите за инвестиции през Бюджет 2026. "Бюджет 2026 е червената линия и води до загуба на доверие. По повод пенсиите - и там несправедливостите продължават и стои ковид добавката. Минималната пенсия също расте със същата скорост като останалите и половината пенсионери ще получават еднаква пенсия, независимо от неговия принос", коментира Велев.

Той добави, че печалбите на фирмата и на конкретното предприятие, ще са на загуба в резултат на заложените мерки в Бюджет 2026. "Ние сме на изкуствено дишане и така щастливо отчитаме ръст на БВП, като отчитаме производството от Турция и Китай", ядоса се Васил Велев на правителствения изготвен бюджет.

Страховете се сбъднаха

Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев заяви, че страховете за Бюджет 2026 са се сбъднали. Най-лошият сценарий предлага повече тежест върху тези, които създават Брутния вътрешен продукт (БВП) на държавата, посочи Ганев.

Според него трябва да има разходни мерки в големия държавен бюджет. Ако някой иска да активира приходната част, може да се насочи в сфери, в които няма създаване на богатство, като например облагане на имоти или хазарт, даде пример Петър Ганев.

Той допълни, че има време да се дебатира философията в бюджета и той да бъде насочен в друга посока.

