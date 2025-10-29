За да спре "антивоенният вирус", заразяващ с песни: Руската милиция арестува непълнолетни музиканти (ВИДЕО)

Нова "порция" арести на улични музиканти - защото изпълняват песни, които напомнят на руснаците, че войната не е естественото състояние на живот и не бива да бъде. Причина за арестите - музиканти са изпълнили кавъри на групата Stoptime, която беше буквално натирена в ареста, защото си позволи да пее неиздаваната песен на Монеточка "Ти си войник". Това беше възприето от Кремъл като антивоенен протест.

Изпълнителите от Stoptime бяха арестувани в Санкт Петербург, а други техни колеги по призвание са задържани на площад "Сенная", пак в Санкт Петербург. Непълнолетни музиканти от групата Restart са арестувани за предполагаемо "нарушаване на правилата за улични изпълнения в Санкт Петербург", съобщава RusNews. Според изданието и тримата задържани музиканти са тийнейджъри: най-възрастният е на 17 години, а най-младият е на 15 т.е. те не са пълнолетни. Двама са освободени, а третият все още е задържан в 1-во полицейско управление в Санкт Петербург.

Музикантите поканиха вокалистката на Stoptime Диана Логинова-Наоко да дойде на концерта им, но по-късно сътрудници на изпълнителите поискаха събитието да не се свързва със Stoptime. Така или иначе срещу Наоко беше бързо повдигнато ново обвинение и тя нямаше как да дойде - след като прекара 13 дни в ареста, тя пак се озова там, защото сега съдът трябва да реши дали е виновна за "нарушение на установената процедура за организиране или провеждане на събрание, митинг, демонстрация, шествие или пикет" - Още: След 2 седмици затвор - и глоба за песен, напомняща на режима на Путин за времето без война (ВИДЕО)

Songs that break through the wall of dictatorship



Security forces in St. Petersburg detained members of the cover band Restart after they performed at a concert in support of the group Stoptime, whose members were arrested for singing anti-war songs by “foreign agents.”



Naoko,… pic.twitter.com/Mpg3Lc5xAG — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Концертът с кавъри на Stoptime също беше прекъснат от полицията. Най-малко трима музиканти бяха задържани и са отведени в Първо полицейско управление, според Bumaga. Музикантите избраха същото място, където Stoptime изпълниха песента на Монеточка "Ти си войник" в края на септември - Още: Тълпа млади руснаци предизвика режима на Путин: С антивоенни песни (ВИДЕО)