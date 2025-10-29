За да спре "антивоенният вирус", заразяващ с песни: Руската милиция арестува непълнолетни музиканти (ВИДЕО)

Нова "порция" арести на улични музиканти - защото изпълняват песни, които напомнят на руснаците, че войната не е естественото състояние на живот и не бива да бъде. Причина за арестите - музиканти са изпълнили кавъри на групата Stoptime, която беше буквално натирена в ареста, защото си позволи да пее неиздаваната песен на Монеточка "Ти си войник". Това беше възприето от Кремъл като антивоенен протест.
Още: Антивоенният руски протест с песни стигна директно до Путин (СНИМКИ и ВИДЕО)
Изпълнителите от Stoptime бяха арестувани в Санкт Петербург, а други техни колеги по призвание са задържани на площад "Сенная", пак в Санкт Петербург. Непълнолетни музиканти от групата Restart са арестувани за предполагаемо "нарушаване на правилата за улични изпълнения в Санкт Петербург", съобщава RusNews. Според изданието и тримата задържани музиканти са тийнейджъри: най-възрастният е на 17 години, а най-младият е на 15 т.е. те не са пълнолетни. Двама са освободени, а третият все още е задържан в 1-во полицейско управление в Санкт Петербург.
Музикантите поканиха вокалистката на Stoptime Диана Логинова-Наоко да дойде на концерта им, но по-късно сътрудници на изпълнителите поискаха събитието да не се свързва със Stoptime. Така или иначе срещу Наоко беше бързо повдигнато ново обвинение и тя нямаше как да дойде - след като прекара 13 дни в ареста, тя пак се озова там, защото сега съдът трябва да реши дали е виновна за "нарушение на установената процедура за организиране или провеждане на събрание, митинг, демонстрация, шествие или пикет" - Още: След 2 седмици затвор - и глоба за песен, напомняща на режима на Путин за времето без война (ВИДЕО)
Songs that break through the wall of dictatorship— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025
Security forces in St. Petersburg detained members of the cover band Restart after they performed at a concert in support of the group Stoptime, whose members were arrested for singing anti-war songs by “foreign agents.”
Naoko,… pic.twitter.com/Mpg3Lc5xAG
Концертът с кавъри на Stoptime също беше прекъснат от полицията. Най-малко трима музиканти бяха задържани и са отведени в Първо полицейско управление, според Bumaga. Музикантите избраха същото място, където Stoptime изпълниха песента на Монеточка "Ти си войник" в края на септември - Още: Тълпа млади руснаци предизвика режима на Путин: С антивоенни песни (ВИДЕО)