Войната в Украйна:

Гюнер Тахир: Малкото “б“ разреши на голямото “Д“ да управлява държавата (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 19:30 часа 715 прочитания 0 коментара

Малкото “б“ разреши на голямото “Д“ да управлява държавата. Това каза в предаването Студио Actualno някогашният заместник-председател на ДПС и създател на Национално движение за права и свободи (НДПС) Гюнер Тахир. Той отговори на въпроса кой разреши на феномена Делян Пеевски, лидер на ДПС -“Ново начало“ и санкциониран по глобалния закон “Магнитски“ за корупция в САЩ и Великобритания, да се разпищоли така и открито и безпардонно да управлява България: “Неслучайно,, бих казал, през последните седмици и месеци стана нарицателно, че след като има голямото “Д“, има и малкото “б“. Аз смятам, че малкото “б“ му разреши, защото в противен случай, ако той не е посредник между властта и Пеевски, той няма как да има такива позиции.

Защото най-добре е, когато не участваш пряко във властта, защото това е видимата част на айсберга, нямаш министри, нямаш зам.- министри, нямаш хора в ръководството на Народното събрание,

Още: “Премостих“: Борисов обясни защо е с Пеевски и поиска ГЕРБ на друго ниво (ВИДЕО)

но реално ти ръководиш и министър-председателя, и съответните министри, разпореждаш се кога къде да отидат, как да решат съответния проблем...

Какво повече му трябва

Казваш на министър-председателя, че трябва да даде писмен отчет и той го дава още същата вечер... И какво повече му трябва на Пеевски? Той си ръководи държавата и това е видимо за цялото общество.“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Хитър ход ли беше от негова страна да не поиска нищо?

Снимка ДПС - “Ново начало“

“Тук по-скоро е интересна метаморфозата на Бойко Борисов от 2013-а до днес – 12 години по-късно. Какво имам предвид?

Още: "Не е популярен този тандем, дори сред избирателите на ГЕРБ": Анализ за политическата любов във властта

Когато през юни 2013-а се избираше в пленарна зала Делян Пеевски за председател на ДАНС, тогава едни от първите, които реагираха, бяха Бойко Борисов и съответно парламентарната група на ГЕРБ.

Те бяха и част от протестите на гражданското общество тогава срещу този избор. След това, ако си спомняте, Бойко Борисов казваше, че целта на неговото назначаване (на Пеевски, бел. ред.) е била, че единствено той се е съгласил, като стане шеф на ДАНС, Бойко Борисов да бъде арестуван, да бъде вкаран в затвора и съответно там да бъде убит.

Метаморфоза в политиката

Още: Звездата се роди още през 2013 г. с ДАНСwithME

Какво стана 12 години по-късно? Тези двамата души, единият във видимия спектър, а другият – в невидимия... И то, ако използваме думите на Бойко Борисов, те са приятели от 20 години.

Фактът, че като каже нещо на Пеевски, той се съобразява, а пък когато стане обратното – Пеевски му каже нещо, той го изпълнява. Аз съм фолог и държа на думите, така че в позицията на човек, който изпълнява, е Бойко Борисов.

Това са метаморфозите в българската политика и за съжаление от тях страда българското общество.“

Още: Борисов и Пеевски - за кого какво следва? Георги Проданов с отговорите (ВИДЕО)

Ще има ли правителството на Росен Желязков пълен мандат и защо не протестираме срещу Пеевски? Отговорите – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Бойко Борисов Делян Пеевски Студио Actualno Гюнер Тахир кабинетът Желязков
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес