Гюнер Тахир: Малкото “б“ разреши на голямото “Д“ да управлява държавата (ВИДЕО)

Малкото “б“ разреши на голямото “Д“ да управлява държавата. Това каза в предаването Студио Actualno някогашният заместник-председател на ДПС и създател на Национално движение за права и свободи (НДПС) Гюнер Тахир. Той отговори на въпроса кой разреши на феномена Делян Пеевски, лидер на ДПС -“Ново начало“ и санкциониран по глобалния закон “Магнитски“ за корупция в САЩ и Великобритания, да се разпищоли така и открито и безпардонно да управлява България: “Неслучайно,, бих казал, през последните седмици и месеци стана нарицателно, че след като има голямото “Д“, има и малкото “б“. Аз смятам, че малкото “б“ му разреши, защото в противен случай, ако той не е посредник между властта и Пеевски, той няма как да има такива позиции.

Защото най-добре е, когато не участваш пряко във властта, защото това е видимата част на айсберга, нямаш министри, нямаш зам.- министри, нямаш хора в ръководството на Народното събрание,

но реално ти ръководиш и министър-председателя, и съответните министри, разпореждаш се кога къде да отидат, как да решат съответния проблем...

Какво повече му трябва

Казваш на министър-председателя, че трябва да даде писмен отчет и той го дава още същата вечер... И какво повече му трябва на Пеевски? Той си ръководи държавата и това е видимо за цялото общество.“

Хитър ход ли беше от негова страна да не поиска нищо?

Снимка ДПС - “Ново начало“

“Тук по-скоро е интересна метаморфозата на Бойко Борисов от 2013-а до днес – 12 години по-късно. Какво имам предвид?

Когато през юни 2013-а се избираше в пленарна зала Делян Пеевски за председател на ДАНС, тогава едни от първите, които реагираха, бяха Бойко Борисов и съответно парламентарната група на ГЕРБ.

Те бяха и част от протестите на гражданското общество тогава срещу този избор. След това, ако си спомняте, Бойко Борисов казваше, че целта на неговото назначаване (на Пеевски, бел. ред.) е била, че единствено той се е съгласил, като стане шеф на ДАНС, Бойко Борисов да бъде арестуван, да бъде вкаран в затвора и съответно там да бъде убит.

Метаморфоза в политиката

Какво стана 12 години по-късно? Тези двамата души, единият във видимия спектър, а другият – в невидимия... И то, ако използваме думите на Бойко Борисов, те са приятели от 20 години.

Фактът, че като каже нещо на Пеевски, той се съобразява, а пък когато стане обратното – Пеевски му каже нещо, той го изпълнява. Аз съм фолог и държа на думите, така че в позицията на човек, който изпълнява, е Бойко Борисов.

Това са метаморфозите в българската политика и за съжаление от тях страда българското общество.“

Ще има ли правителството на Росен Желязков пълен мандат и защо не протестираме срещу Пеевски? Отговорите – във видеоматериала.