Украинците се готвят да атакуват втората руска защитна линия в Запорожието (ВИДЕО)

(КАРТА) Според разузнавателната платформа OSINT, която използва единствено публични източници и базирайки се основно на руски данни, украинските военни части (82-ра и 46-та бригада) са принудили руснаците да отстъпят и да се групират в окопите при Новопокроповка (13 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Бердянск). Има и данни, че украинците са прекъснали поне една, ако не и няколко от руските логистични линии в района, което обаче тепърва следва да бъде потвърдено.

Показателно е, че вчера (26 август) популярният руски военен телеграм канал "Рибар" заговори още на 25 август за подготвяне на резерви от 18-та и 15-та украински бригада за влизане в боеве и "допълнителен пробив" на руската защита. "Допълнителен пробив" значи, че успех вече има. Снощи "Рибар" вече пише и за украински атаки към Върбово (18 километра югоизточно от Орехов), както и че украинците заемат островите югоизточно от Херсон. А в сутрешния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) са посочени и западни източници – например интервю на Reuters с украински полеви командир с позивна Скала, който казва, че украинците са пробили през най-трудната линия от руски защитни съоръжения и приближават до руски линии, където се очаква напредъкът да е по-бърз: "Няма да спрем тук. Следващата цел е Бердянск. Казал съм на моите подчинени – целта ни не е Работино, целта ни е Азовско море". Работино е на 85 километра от Мелитопол и на 100 километра от Бердянск – едно от най-важните пристанища на Азовско море.

Destruction of Russian infantry, equipment and ammo in the Novoprokopivka direction.



Defensive structures are clearly visible 😈 pic.twitter.com/WbBIgSQw3x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2023

(КАРТА) Накратко, украинската армия вече е потвърдено с геолокализирани кадри на 2,5 километра от т.нар. Голяма антитанкова окопна линия. Съответно, ISW прави следното заключение: Поредицата от руски отбранителни позиции, които сега са пред украинските сили, вероятно се състои от относително по-непрекъснат масив от противотанкови ровове; противотанкови препятствия драконови зъби; и допълнителни минни полета - с руски бойни позиции зад тези препятствия - подобно на първата руска отбранителна линия. Въпреки това гъстотата на минните полета в района на тази поредица от подготвени отбранителни позиции е неясна, макар че те може да са по-малко минирани, за да дадат възможност на руските сили, действащи на север от тези позиции, да се оттеглят при нужда. Всяка от тези руски линии представлява слоеста отбранителна позиция със собствена предна и задна зона и е важно да се прави разлика между тиловите зони на отделните руски отбранителни позиции и на руската отбрана в Южна Украйна като цяло. Руските отбранителни линии са допълнително условни в смисъл, че руските подготвени позиции не са еднородни по целия фронт в Южна Украйна и не са напълно окомплектовани. Има допълнителни серии от подготвени руски отбранителни позиции по-на юг от текущото украинско настъпление, но руските сили ще могат да използват напълно тези позиции само ако разполагат с достатъчно войници и оборудване в резерв, за да ги включат в общата отбрана.

Вече има и украински твърдения, че руснаците прехвърлят части от Кремена, Луганска област, към Работино. Става въпрос за 76-та дивизия на руските ВВС. Стои въпросът доколко някои от паравоенните руски формирования ще спазват необходимата за успешна отбрана дисциплина – например отряда "Русич", който е именно в зоната на Работино и то по линията към Върбово, заплаши да не се бие, ако Руската федерация не се задейства да освободи арестувания му във Финландия лидер: Финландия арестува руски неонацист, сражавал се срещу Украйна - може да го предаде на Киев

На границата между Запорожка и Донецка област, в участъка от фронта "Времевски", има сякаш известно затишие, но публикация в официалния канал в Телеграм на отряда "Восток" от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република) предполага, че те вече са се изтеглили по-далеч от Урожайно (9 километра южно от Велика Новоселка) и очакват скоро да има по-масирани украински атаки по новите им позиции. А днес сутринта от отряда се оплакват, че през вчерашния ден украинската артилерия е доминирала напълно и няма отговор от руската.

Същевременно не се чува нищо за нов потвърден руски напредък в направленията към Купянск и Лиман. В сутрешната си сводка украинският генщаб посочва само едно място на руска пехотна атака, при това отбита – Новоегоровка, на 16 километра югозападно от Сватово. От руския генщаб твърдят, че са завзели 3 позиции в Купянското направление, без да казват кои и къде. А британското разузнаване предупреждава, че руснаците може да опитват атаки в двете направления през следващите 2 месеца с оглед постигане на тактически успех, който да повлияе на украинската контраофанзива в Запорожието.

При Бахмут руските сили определено са по-активни в последните два дни – украинският генщаб съобщи за спрени руски атаки от север, при Орехово-Васильовка (на 11 километра северозападно от Бахмут), при Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) и към Ивановско (6 километра югозападно от Бахмут).

The 🇺🇦#Ukrainian 3rd Assault Brigade inflicted heavy casualties to 🇷🇺#Russian infantry with the help of artillery, mortars and drone-dropped munitions at Klishchiivka - Andriivka axis, Donetsk Region. pic.twitter.com/Z7lbDHsULY — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) August 26, 2023

The SHERSHEN company, part of the 3rd assault brigade, destroyed a Russian APV and at least wounded the crew in the Bakhmut direction.



🔥 pic.twitter.com/8l5oT2YflN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2023

При Клещеевка обаче има геолокализирани кадри от вчера, които показват украински напредък, а говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш твърди, че украинската армия напредва със 100-300 метра дневно в направлението към Бахмут:

Поредни въздушни атаки

Тази нощ в Украйна беше обявена мащабна въздушна тревога. Рано сутринта киевската военна администрация съобщи, че са изстреляни крилати ракети Х-101, Х-55 и Х-555 по украинската столица, но всичките са свалени от ПВО. По-късно беше уточнено, че са изстреляни само 4 крилати ракети от руснаците и всичките са свалени. Първоначално нямаше данни за щети и пострадали, впоследствие се изясни, че заради паднали отломки са ранени двама души, щети има по 10 сгради в Киевска област (не в самия Киев).

Същевременно, руският град Курск също изпита на гърба си атака, но с дронове. Местни жители пребориха поне 12 взрива. Според официално съобщение на руското военно министерство, над Курска и Брянска област са свалени два дрона от самолетен тип:

