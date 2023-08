Руска военна колона е ударена при Каховка (ВИДЕО)

205-та бригада влезе във фокуса на новините заради руски твърдения в Телеграм за сериозни проблеми там. Става въпрос за твърдения, че роти на бригадата са оставени без артилерийска подкрепа и не им е позволено да се изтеглят, а вместо това е сменено командването им и те са опитали да атакуват украински части на острови в близост до Херсон. Съответно, това е довело до унищожението на руските войници: Руски войници проплакаха - пращат ги на сигурна смърт при Днепър

На всичкото отгоре, вече има възмущение в Телеграм как руският пропагандист Владимир Соловьов, който отдавна е с наложени западни санкции, защитава новото командване на частите на 205-та бригада при островите в Днепър – чрез видео, заснето уж в окоп от на бригадата. Руският военен блогър Роман Сапонков обаче развенчава кадрите – заснети са все едно сте на барбекю, а не на бойно поле, обобщава той, като се присмива как операторът седи и си снима най-спокойно извън окопа, при положение че в зоната на операции на 205-та бригада постоянно има украински дронове и те дебнат за всяка руска група, която разкрие позициите си – тогава следва артилерийско унищожение.

Според някои медийни твърдения, 205-та бригада е замесена във взрива на язовир "Каховка".

In the area of ​​occupied Kakhovka, a column of Russians from the 205th brigade was destroyed.



According to media reports, the military of the 205th Motorized Rifle Brigade was involved in blowing up the Kakhovka HPP. pic.twitter.com/2BiHvbcfVI