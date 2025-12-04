Путин: Русия не е анексирала Крим, просто се притекохме на помощ (ВИДЕО)

"Русия не анексира Крим, а се притече на помощ на хората, които не приеха преврата в Киев." Това нагло твърдение принадлежи на руския диктатор Владимир Путин и е казано в интервю за телевизионния канал India Today в коментар за събитията от 2014 г.

"Русия винаги защитава своите интереси и своите хора", добавя той в интервюто.

Той заяви още, че Русия не е трябвало да анексира пристанището на Севастопол, защото то и така било под контрола на Русия.

"Не беше нужно да завладяваме важното пристанище в Крим, защото то и така си беше наше. Нашият флот, съгласно споразумение с Украйна, вече беше разположен в пристанището в Севастопол. Това е реалността", заяви още диктаторът.

Тук няма как да не припомним изказвания на Путин отпреди години, когато той твърдеше, че Русия няма претенции към украинските земи.

През 1999 г., по онова време все още министър-председател на Руската федерация, той се кълнеше, че Русия е загърбила имперските си амбиции и няма никакво намерение да превзема земите на съседите си.

"Това е абсолютна глупост. Ако ние тръгнем да вземаме нещо на някого, тогава непременно и на нас нещо ще ни вземат, нещо ще загубим. (...) Основният прооблем, според мен, е тежкото имперско наследство на Русия. Всички кой знае защо смятат, че Русия е останала империя. И сега нека тези, които ме аплодират, да ме чуят внимателно - всички смятат, че Русия е останала империя и се отнасят към нея като към империя и досега. А това отдавна вече не е така", каза тогава Путин. Днес той вече удобно не си спомня тези свои думи.

🤣 “First of all, we don’t want to take Crimea”: in 1999 Putin assured Ukrainians that Russia was no longer an empire



During a televised bridge between Moscow and Kyiv in 1999, Vladimir Putin — then still Russia’s prime minister — spoke about the “dangerous imperial legacy” and… https://t.co/rQVr8kSI23 pic.twitter.com/iGjYfD9Goi — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

100-минутното интервю за India Today бе първото на Путин за индийска медия от близо две десетилетия и бе дадено само часове преди да кацне в Ню Делхи на двудневно посещение по покана на премиера Нарендра Моди.