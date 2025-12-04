Лайфстайл:

Руснаците обстреляха родилен дом в Херсон (ВИДЕО)

04 декември 2025
Днес, 4 декември, руската армия нанесе пореден удар, който спокойно отговаря на определението "военно престъпление". В Херсон руснаците удариха родилен дом - при това точно в момент, в който лекарите там са израждали бебе. За щастие няма жертви сред новородените, родилките и лекарите. 

Иначе тази сутрин руснаците обстреляха Днепровския район в Херсон. 59-годишна жена и двама мъже на 67 и 49 години са ранени при обстрела, съобщава в Телеграм Херсонската военновременна администрация. 

Първите двама ранени са получили черепно-мозъчни наранявания, както и рани от взривната вълна, а третият е с рана от взривната вълна и рани от осколки по гърдите, лицето и предмишницата.

И тримата пострадали са откарани в болница за медицинско лечение.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
родилен дом война Украйна Херсон руски обстрел
