Руснаците обстреляха родилен дом в Херсон (ВИДЕО)

Днес, 4 декември, руската армия нанесе пореден удар, който спокойно отговаря на определението "военно престъпление". В Херсон руснаците удариха родилен дом - при това точно в момент, в който лекарите там са израждали бебе. За щастие няма жертви сред новородените, родилките и лекарите.

Иначе тази сутрин руснаците обстреляха Днепровския район в Херсон. 59-годишна жена и двама мъже на 67 и 49 години са ранени при обстрела, съобщава в Телеграм Херсонската военновременна администрация.

Първите двама ранени са получили черепно-мозъчни наранявания, както и рани от взривната вълна, а третият е с рана от взривната вълна и рани от осколки по гърдите, лицето и предмишницата.

И тримата пострадали са откарани в болница за медицинско лечение.

