04 декември 2025, 21:30 часа 352 прочитания 0 коментара
Литва: Въздушното ни пространство по границата с Беларус остава затворено

Литва съобщи, че въздушното ѝ пространство по границата с Беларус ще остане затворено до 1 февруари 2026 г., предаде ДПА, като се позова на Балтийската информационна агенция. Агенцията цитира литовската армия. Забраната, която беше въведена през август заради преминавания на дронове, вече бе удължена веднъж – до декември. Тя ще остане в сила, докато не се приложи изцяло нов закон, който ще позволява на армията да неутрализира дронове по-бързо и по-ефективно. 

Беларус е близък съюзник на Русия. След началото на руската инвазия в Украйна многократно имаше случаи на дронове, преминали във въздушното пространство на Литва. В отговор бяха приети промени в закона.  Литва, която е страна членка на ЕС и НАТО, дели 679 км граница с Беларус и се намира на външна граница на ЕС, предаде БТА.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
