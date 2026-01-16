Катастрофа със сина на Рамзан Кадиров: Има информация, че е в тежко състояние в болница

Синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров – Адам, е бил откаран в новата републиканска болница в Грозни след автомобилна катастрофа. Той е в тежко състояние, съобщават местни медии. Информацията бе потвърдена от два източника пред Kavkaz.Realii, а опозиционни групи в социалните медии също съобщават подобна информация. „Пътищата до болницата са затворени, защото Адам е откаран там. Той е в безсъзнание в интензивно отделение. Не знаем със сигурност какво не е наред със сина на Кадиров“, казва един от източниците в Грозни.

Според движението NIYSO, кортежът на Адам Кадиров „се е движил с висока скорост, кола след кола, когато внезапно се е натъкнал на препятствие“: „В резултат на това колите започнали да се блъскат верижно една в друга, така че получаваме информация, че има доста жертви“, се казва в информацията. Представител на движението заяви пред Kavkaz.Realii, че са получили информация от различни източници, но все още не могат да говорят със сигурност за състоянието на сина на чеченския лидер.

В края на миналата година най-малкият син на чеченския лидер, Адам Кадиров, навърши пълнолетие. Именно Адам Кадиров бе спряган за евентуален наследник на баща си Рамзан, за когото напоследък все по-често излизат информации, че е във влошено здравословно състояние заради бъбречни проблеми.

