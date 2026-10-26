Бригадата на НАТО в Латвия започва "най-мащабните" учения за разгръщане

Многонационалната бригада на НАТО в Латвия започна най-мащабните си учения по разгръщане на сили, съобщи латвийската армия на 26 октомври - в момент, когато балтийските държави укрепват отбранителните си способности на фона на нарастващите заплахи от Русия. В ученията Resolute Reforger 2026, насрочени за периода от 26 октомври до 2 ноември, ще участват около 3000 войници и 1000 единици техника, които ще се придвижват по пътища и железопътни линии.

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„Целта на учението е да се провери способността на бригадата да придвижва, снабдява и направлява подразделения на големи разстояния в сътрудничество с Националните въоръжени сили“, заяви латвийската армия.

Подразделенията ще почистят районите на учението и ще се върнат в своите военни бази в периода 4–8 ноември, съобщава мрежата от онлайн новинарски портали Delfi.

Под канадско командване

Според латвийската армия на тренировъчните полигони ще участват войници и канадски военни хеликоптери CH-146 „Грифон“.

Многонационалната бригада на НАТО в Латвия е отбранителна формация под канадско командване, която заема централно място в защитата на източния фланг на Алианса, като широко използва оперативния опит и поуките от войната в Украйна.

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Сигурността в Балтийския регион не е даденост

Опасенията за сигурността в Балтийския регион междувременно продължават да нарастват. Представители на НАТО предупредиха за нахлувания на руски дронове, нарушения на въздушното пространство, саботаж и други хибридни заплахи, докато страните в региона укрепват противовъздушната си отбрана. Откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна, НАТО укрепи източния си фланг чрез разполагане на допълнителни войски и изготвяне на план за бързо реагиране.

В интервю за Kyiv Independent на 22 септември латвийският президент Едгарс Ринкевичс заяви, че войските на НАТО, които вече са разположени на източния фланг на Алианса, ще бъдат готови незабавно в случай на руско нахлуване. „Ако някой планира нещо, ние не очакваме две седмици дебати в Брюксел“, каза той. „Очакваме много, много бърза реакция от войските на НАТО, разположени в страните от източния фланг".

Междувременно британското издание The Telegraph съобщи, позовавайки се на дипломатически източници, че руският диктатор Владимир Путин ще се опита да отслаби НАТО в преговорите за Украйна с посредник САЩ, настоявайки за нещо, което отдавна повтаря - Алиансът да се върне в границите си отпреди 1997 г.: Путин ще използва преговорите за Украйна, за да пробва да извади България и още държави от НАТО.