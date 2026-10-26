Румъния разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия

Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според службата групата е отговорна за пожар, избухнал през септември в индустриална зона в Централна Румъния, в близост до държавно предприятие за производство на оръжия, предаде Ройтерс. От разузнаването посочват, че мрежата е имала за задача да атакува редица обекти в региона.

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„Координаторите в Руската федерация са възложили на групата широк списък от цели в региона – държавни и частни предприятия за производство на оръжия, както и други обекти от военен и индустриален интерес“, се казва в съобщението на службата. Русия последователно отрича обвиненията, че стои зад саботажни действия на територията на Европа.

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