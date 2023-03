Киев предупреждава за опасност с АЕЦ Запорожие, нова руска бомба се ползва в Украйна (ВИДЕО)

Съгласно информация от снощната сводка на щаба, руснаците, които окупират АЕЦ-а почти откакто започна войната, заместват липсващите професионални кадри с други хора, които обаче нямат подходящото образование и опит при работа в ядрена централа. "Това може да доведе до непредсказуеми последици", предупреждават украинците.

Междувременно, потвърдено стана ясно, че руснаците използват тежаща 1500 килограма бомба в Украйна - UPAB-1500B. Бойната глава тежи до 1010 килограма. Бомбата се управлява с навигационна система и може да удря цели на до 40 километра дистанция от мястото на пускане, като за целта трябва да бъде пусната от 14 километра височина.

Според украински данни, бомбата е използвана в Черниговска област преди няколко седмици.

⚡️Ukrainian sources post more footage of what they claim to be the Russian airforce recently using the UPAB-1500B (1,500kg glide bomb), a weapon they haven’t utilised so far in this war. pic.twitter.com/DrzNwwV0wh