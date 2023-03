При уж почти обкръжен Бахмут, Пригожин заговори за оттегляне (ВИДЕО)

Ако ЧВК Вагнер се изтегли от Бахмут, целият фронт за Русия ще се разпадне. Украинската армия ще премине през Луганска област, ще стигне до Крим, до руските граници. Ние сме циментът, който споява руската армия. Това заяви лидерът на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в изключително интересен видеоклип и то в момент, в който от два дни твърди как Бахмут е практически обкръжен и открито призова украинския президент Володимир Зеленски да изтегли украинските военни, докато още има "един свободен път".

Думите на Пригожин бяха обвързани с поредно искане към руското военно министерство, звучащо като заплаха – на ЧВК Вагнер да се осигуряват боеприпаси приоритетно. А изказът му звучи като заплаха в смисъл, че ако това не стане, за ЧВК Вагнер може да е наложително да отстъпи от Бахмут.

Украинският Генщаб: Няма масово изтегляне на войски от Бахмут, боевете продължават

Prigozhin today is once again seen explaining how invaluable Wagner is for Russia, and how retreating from Bakhmut will lead to the collapse of the whole Russian front.



Also appears to be hinting at the fact that his mercenaries might find it rather unpleasant if they suspect… https://t.co/olPW7qtL3Z pic.twitter.com/2rKdR1nD1b — Dmitri (@wartranslated) March 4, 2023

Пригожин говори по темата колко са важни бойците на ЧВК Вагнер след като публикува и видео как изпращат убити "вагнеровци" "към родината".

На този фон украинският посланик във Великобритания Вадим Пристайко съобщи, че Обединеното кралство удвоява обещаните на Украйна танкове Challenger 2 – вместо 14, те ще са 28. Освен това, украинската армия ще получи и 33 гаубици AS-90, вместо първоначално обещаните 24. Увеличават се и украинските войници, които ще преминат обучение във Великобритания – с 2,5 пъти. А германският военен концерн Reinmetall обяви, че планира да купи 96 танка Leopard 1A5 от Швейцария, които да бъдат изпратени на Украйна.

Training of Ukrainian recruits in Great Britain in positional (trench) combat operations by instructors from Australia as part of the Kudu operation. pic.twitter.com/J0vXtFv5Xk — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2023

Същевременно, в своя обзор популярният руски телеграм канал "Рибар" е категоричен, че битката за Бахмут е към своя край. Там се казва, че 93-та механизирана бригада на украинската армия създава условия за изтегляне на украинските части от Бахмут чрез успешни атаки по път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут и че украински военни се изтеглят от централните и западните части на града.

В дневния обзор на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) също се посочва, че руснаците вече имат значително позиционно предимство по отношение на някои части на Бахмут, но не и такова, че да са способни скоро да обкръжат града. От ISW твърдят, че за целия 4 март има само една позиция, където руските сили са направили потвърден напредък – близо до язовира при Берховка. И уточняват, че руснаците като цяло са приближили и целят застрашаване на основни логистични линии, но и че украинците вероятно могат да удържат позициите си, ако изберат такъв път на действие и все още могат да дочакат кулминацията на руските атаки без те да успеят. Колко струва това на руснаците личи от украинската статистика за убитите вчера - 930 руски войници според данните на украинския щаб.

56th brigade together with artillerymen shells Russian infantry west of Berkhivka near Berkhiv'ske reservoir



📌48.646384, 37.952767@Suriyakmaps @DefMon3 @GeoConfirmed pic.twitter.com/RYOgU0h6Tm — Edsen (@EdsenTheWeather) March 4, 2023

В снощната сводка на украинския щаб изрично се посочва, че руснаците неуспешно опитват да обкръжат Бахмут. В сутрешната сводка пък се уточнява, че са отбити атаки от север при Васюковка (на 13 километра северно от Бахмут), Орехово-Васильовка (10 километра северозападно от Бахмут), Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут), Григориевка (10 километра северозападно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), както и в самия Бахмут.

Bakhmut. A Ukrainian soldier fires from a 12.7 mm DShK (Dushka) machine gun upgraded for firing from a bipod. pic.twitter.com/30oYUw7z9f — Paul Jawin (@PaulJawin) March 4, 2023

Междувременно, при Авдеевка и при Угледар (Въгледар, Вухледар) няма големи промени, но е показателно, че руският военен министър Сергей Шойгу обяви инспекция и среща с командира на силите там генерал Рустам Мурадов. Заради катастрофалните загуби при Угледар е възможно руското военно министерство да обмисля прехвърляне на резерви в тази насока. Освен това, възможно е Шойгу да прави оценка и дали Мурадов още е годен за командир: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти". Навръх визитата украинската армия показа видеокадри от голям удар срещу руска военна техника при Авдеевка – 3 руски танка, 5 бронирани машини бяха унищожени. А украинският щаб твърди, че т.нар. казашки части при Угледар губят доверие в командването и не изпълняват заповеди, които следва да изпълняват при взаимодействие с други руски части.

In the Avdiivka direction, thanks to the joint efforts of the Presidential Brigade, 55th artillery brigade and 110th separate mechanized brigade, multiple tanks and BMPs were destroyed. pic.twitter.com/uxdcJKigWu — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2023

Somewhere near Marinka, Donetsk region, something Russian is burning well. pic.twitter.com/T12RXZdwyw — Paul Jawin (@PaulJawin) March 4, 2023

В Луганска област боевете са свирепи, но без особени големи промени на позиции – там изглежда има руски сили от три отделни дивизии (144-та и 3-та моторизирани бригади, както и руски десантчици от ВВС), което подсказва, че руското командване обръща голямо внимание на тази област.

В Херсонска област излизат все повече видеокадри на успешни украински удари по руски позиции, а украинското командване съобщава, че руснаците опитват с офанзивни операции да подобрят позициите си като част от стратегия за по-всеобхватна защита.

The 44th Artillery Brigade continues to destroys Russian equipment in the Kherson region(?). At least 4 Russian towed howitzers, 2 IFVs and HQ neutralized. pic.twitter.com/nucdCosKwa — Paul Jawin (@PaulJawin) March 4, 2023

Засега в Беларус продължава да няма достатъчно струпване на руски сили за директна атака към Украйна. Там има около 10 000 руски войници, но редовно именно откъм Беларус идват конвои с хора и техника, които се разпределят по различни точки на фронта. В Беларус продължават интензивните смесени учения на руски и беларуски военни, като The Harun Project съобщава, че те са удължени спрямо първоначално предвиденото.

ОЩЕ: Украйна изглежда се готви да отстъпи от Бахмут, руски командир с важно предупреждение (ВИДЕО)