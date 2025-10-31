Любопитно:

31 октомври 2025, 09:42 часа 179 прочитания 0 коментара
Коледен бонус за всички: Задължително в Словения

Коледни бонуси ще има за всички в Словения. Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Така наречената зимна празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.

Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември.

Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, отбелязва словенското издание на „Форбс“.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
