F-16 срещу руските ракети и дронове: Статистика от украинските ВВС (ВИДЕО)

Изтребителите F-16, които Украйна вече използва, са прехванали над 1300 въздушни цели. А при вчерашната масирана руска комбинирана въздушна атака (19 ноември), в която Руската федерация изстреля 48 ракети и 476 далекобойни дрона по цели в Украйна, изтребители F-16 и изтребители Mirage 2000 са успели да прехванат и свалят най-малко 10 руски крилати ракети. Това сочи съобщение на украинските ВВС в официалния им канал в Телеграм.

Още: 524 ракети и дронове: Русия пося смърт в Западна Украйна, нивото на хлор в Тернопол е завишено (ВИДЕО)

A combat mission begins long before the aircraft takes off.

Every F-16 sortie starts long before takeoff — with the crews who inspect, prepare, and maintain each aircraft with absolute precision.

In the video, Ukraine’s Air Force crews share how they service the jets that later… pic.twitter.com/wt4szbHhhM — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 18, 2025

"В допълнение към мисиите за противовъздушна отбрана, тези самолети се използват активно и за въздушна поддръжка на армията. Пилоти на F-16 поразиха над 300 наземни цели, унищожавайки стотици единици вражеска техника, командни пунктове, пунктове за управление на безпилотни летателни апарати, складове за боеприпаси и вражеска логистика.

Пилотите на F-16 и персоналът на наземната авиация работят всеки ден в изключително трудни условия. И единственото нещо, за което всички мислят сега, е непрекъснатото и навременно снабдяване с авиационно оръжие от западните партньори. Защото без достатъчен брой бомби и ракети, F-16 няма да помогне за победата над врага", уточняват ВВС на Украйна.

От съобщението не става много ясно дали статистиката обхваща целият период, в който F-16 действа в Украйна, но изглежда така предвид старта на публикацията - че от август 2024 година в украинското небе летят F-16.

F-16 jets against russian Shahed drones



📹: UA Air Force pic.twitter.com/A32I8nAGcd — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 22, 2025

Още: Десетки ги няма: В Тернопол търсят хора под развалините след руския ракетен удар (ВИДЕО)