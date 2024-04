Колкото и да се смеете, руският танк-костенурка се доказа добре на фронта: BILD (ВИДЕО и СНИМКИ)

Припомняме, че миналата седмица бе забелязан за пръв път такъв танк, изцяло покрит с допълнителна "броня" (метални листове) в опит да му се осигури по-голяма защита срещу дронове.

Наричаната подигравателно "танкенщайн" тежка бронирана машина изглежда обаче ще се окаже ефективна, пише изданието в телеграм канала си. Първият такъв танк, появил се на бойното поле, бе унищожен без проблем в рамките на 24 часа от украинските дронове. Но руснаците явно успяха да разработят втори прототип - този път снабден дори с мощни заглушители на покрива срещу вражески дронове-камикадзе.

Видео показва как такъв танк е навлязъл на повече от пет километра в контролираната от Украйна територия, превозвайки руски десантчици право до центъра на Красногоровка. И след тази маневра блядмобилът се е върнал обратно невредим. На видеото се вижда как украинската армия изстрелва шест артилерийски снаряда по него, но нито един не го улучва.

Footage of the same blyatmobile. Although we laugh about it, this tank stuffed with EW-devices and additional armor, could move into Krasnohorivka pretty unhindered. After a while it retreated, but it is much saying. https://t.co/hq5j9Pd83A pic.twitter.com/9824bAi3Cl