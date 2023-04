Кораб с 400 мигранти потъва между Гърция и Малта

От Alarm Phone съобщиха в Twitter, че са получили обаждане от лодката, която е тръгнала от Тобрук, Либия, през нощта и че са информирали властите. Досега обаче властите не са предприели спасителна операция, допълват те.

От Alarm Phone заявиха, че лодката вече се намира в малтийската зона за търсене и спасяване (SAR).

Германската неправителствена организация Sea-Watch International съобщи в своя акаунт в Twitter, че е открила лодката в близост до два търговски кораба.

