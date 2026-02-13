Лайфстайл:

Котка оцеля по чудо, след като остана заключена в пералня (ВИДЕО)

13 февруари 2026, 13:13 часа 284 прочитания 0 коментара
Необичаен и шокиращ инцидент се случи в Москва, след като жена случайно стартира пералнята си, без да забележи, че домашният ѝ любимец се е качил вътре в барабана. Котката, на име Джой, се промъкнала в машината и останала незабелязана, докато собственичката включила програмата за пране.

По-късно писъците на животното веднага привлекли вниманието ѝ и жената се опитала да спре пералнята. За съжаление, поради късо съединение, тя блокирала – вратата не можела да се отвори, а водата не се изпускала. В паника, собственичката на котката се обадила на спасителна служба, като екип бързо пристигнал на мястото на инцидента.

След няколко напрегнати минути, екипът успял да извади Джой жив и невредим. За радост на стопанката, котката се възстановила бързо и дори проявила апетит веднага след спасяването. Вероятно престоят ѝ е бил кратък и не се е наранила вследствие от прекараното време в работещия уред.

Този случай служи като напомняне за любопитството на домашните любимци и колко бързо могат да попаднат в опасни ситуации. Важно е винаги да се проверяват уредите и да се следи къде се намират животните особено когато се работи с перални, сушилни или други електроуреди.

Припомняме, че неотдавна имаше подобен случай и в Китай. Още едно доказателството, че котките имат девет живота.

Ева Петрова
