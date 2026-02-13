В САЩ и Европа не изключват Трета световна война през следващите пет години: Politico

Жителите на западните страни все по-често разглеждат глобалната война като реалистичен сценарий в рамките на следващите пет години. Според проучване, проведено от 6 до 9 февруари сред повече от 2000 анкетирани във всяка от следните държави – САЩ, Великобритания, Франция, Германия и Канада – делът на тези, които смятат, че избухването на Трета световна война е "вероятно" или "много вероятно" до 2031 г., се е увеличил значително в сравнение с март 2025 г., съобщава Politico.

В същото време подкрепата за увеличаване на бюджетите за отбрана остава колеблива. Докато мнозинството във Великобритания, Франция, Германия и Канада като цяло одобрява увеличаването на разходите за отбрана, тази подкрепа рязко спада, когато хората бъдат попитани дали са съгласни да им бъдат увеличени данъците, да се съкратят социалните разходи или да се увеличи националният дълг.

Американците са по-склонни от другите да вярват, че страната им може да бъде въвлечена във война през следващите пет години.

Анкетираните посочват Русия като основна заплаха за мира в Европа, посочва изданието. Междувременно във Франция, Германия и Обединеното кралство респондентите най-често посочват Съединените щати като втората най-голяма заплаха, пред Китай. В Канада мнозинството смята администрацията на Тръмп за най-голямото предизвикателство пред сигурността.

Рискът от използване на ядрени оръжия предизвиква особена тревога - поне един от всеки трима респонденти в страните от НАТО очаква тази възможност.

