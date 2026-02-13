Имамоглу с предизвикателство към Ердоган от затвора

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, който е задържан от март 2025 г., отправи предизвикателство към турския президент Реджеп Тайип Ердоган от затвора, а именно да свика избори сега. Това става ясно от в отговорите на Имамоглу на въпроси на "Ройтерс", предадени от неговия адвокатски екип от затвора в Силиври, западно от Истанбул, предаде гръцкото издание Kathimerini.

„Искаме предсрочни избори сега. Но настоящият президент вижда предстоящото поражение и се отдръпва от избори“, заяви непокорният Имамоглу. Според него Ердоган ще се кандидатира и ще загуби, а Турция ще бъде победител.

Неговата Републиканска народна партия (CHP) от месеци призовава за предсрочни избори. Ако бъде избрана, тя твърди, че ще възстанови управлението, основано на върховенството на закона, ще съживи замразените преговори за присъединяване към ЕС и ще се стреми към по-социалдемократичен икономически модел.

Президентските избори в Турция

Президентските избори не са насрочени преди 2028 г., но ако 71-годишният Ердоган желае да се кандидатира за трети мандат, той е длъжен да ги проведе по-рано, освен ако конституционните ограничения за мандатите не бъдат променени.

Ердоган, който ръководи Турция като министър-председател или президент от 2003 г. насам, ще се нуждае от три пети от законодателите, за да гласуват за провеждане на предсрочни избори, което означава, че ще се нуждае и от подкрепа извън управляващия си коалиционен съюз.

Повечето анализатори смятат, че Ердоган ще свика избори догодина.

Имамоглу се подготвя за вота

РНП се стреми да държи Имамоглу в полезрението на обществеността, като провежда седмични митинги в Истанбул. Последните проучвания на общественото мнение сочат оспорвана надпревара между РНП и ПСР на Ердоган.

Имамоглу, официалният кандидат за президент на РНП, въпреки че е зад решетките, заяви, че поддържа приблизително 18-часов работен ден, като работи с адвокатите си по повече от 10 дела и разследвания, чете писма от поддръжници и продължава да изпълнява общинските си задължения.

Той също така тренира ежедневно в двор от 24 квадратни метра с високи стени, каза той в седем страници отговори.

Но надеждите на Имамоглу да се бори за изборите изглеждат мрачни, тъй като той е изправен пред съдебна атака, която ще достигне своя връх следващия месец, когато ще бъде съден.

„С наближаването на деня на тяхното поражение, правителството увеличава нивото на натиск и враждебност, насочени към нас", каза той.

оставя Имамоглу зад решетките