Пушечното месо за Путин от Ким Чен Ун: Нови данни за убитите и ранените севернокорейски войници

Около 10 000 севернокорейски войници и 1000 бойни инженери са разположени в момента на предна линия в Курска област на Русия, за да подкрепят войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна, съобщи Националната разузнавателна служба (NIS) на Южна Корея. Шпионската агенция оценява, че 6000 севернокорейски войници са убити или ранени в сраженията срещу украинските сили, в които руската армия ги включи.

Около 1100 бойци и инженери, които са се завърнали в Северна Корея през декември миналата година, могат да бъдат изпратени на фронта отново, добави агенцията.

Твърди се, че през ноември 2024 г. в Руската федерация са били изпратени най-малко 11 000 севернокорейски войници, които да подпомогнат армията на Путин в битките в Курска област, а след това имаше постоянни съобщения за изпращане на още военни.

Много жертви, но и придобит опит

„Въпреки че е понесла 6000 жертви, севернокорейската армия е постигнала резултати в придобиването на съвременни бойни тактики и данни на бойното поле, както и в модернизирането на оръжейните си системи с техническа помощ от Русия“, заяви NIS.

Агенцията отбеляза също, че Пхенян е създал нов отдел за безпилотни летателни апарати и ускорява усилията си за създаване на система, способна да разработва и произвежда масово дронове.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Междувременно разузнаването е обсъдило въпроса за репатрирането на двама севернокорейски войници, задържани от украинските сили. Правителството полага всички усилия да подпомогне бягството им в Южна Корея, тъй като те са изразили желание да избягат на юг, съобщи NIS, цитирана от агенция Yonhap.

Какво се знаеше досега?

В края на април 2025 г. южнокорейски депутат, позовавайки се на разузнавателна информация, заяви, че около 600 севернокорейци са били убити във войната на Русия срещу Украйна, включително докато са участвали във военни действия в руската област Курск.

През юни миналата година държавните медии на Северна Корея показаха кадри на лидера на страната Ким Чен Ун, оплакващ своите войници, за които се съобщава, че са били убити по време на войната в Украйна. През август диктаторът награди войници и командири от въоръжените си сили, които са участвали в боевете в Курска област на страната на Русия, и се срещна със семействата на загиналите.

През септември 2025 г. се появиха съобщения, че около 2000 севернокорейски военнослужещи, изпратени в Русия, за да участват в бойни операции в Украйна, са били убити.

