Китай помага на Украйна срещу руския енергиен терор, топ дипломатът на Полша нарече Москва "васал" на Пекин (ВИДЕО)

Китай ще предостави на Украйна допълнителен пакет от хуманитарна енергийна помощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха след двустранна среща с китайския си колега Уан И в Мюнхен. Съобщението идва в период, в който Русия продължава да напада енергийната инфраструктура на Украйна, оставяйки хиляди домакинства без отопление и ток и увеличавайки зависимостта на Киев от чуждестранна спешна помощ. В публикация в X на 13 февруари Сибиха благодари на Пекин за решението. Той описа срещата си с Уан като съществена и продуктивна.

Украйна и Китай - взаимно уважение на териториалната цялост

Според Сибиха страните са обсъдили възможностите за развитие на взаимноизгодна търговия и по-нататъшни двустранни отношения, като се придържат към принципа на взаимно уважение на териториалната цялост.

Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha said China supports Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and remains its number one trading partner, with trade reaching $21 billion last year. He said Kyiv plans to expand cooperation and sees China playing a role in a just… pic.twitter.com/F1XfKQ4X92 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Министърът потвърди интереса на Украйна да поддържа контакти с Китай на най-високо равнище. Разговорите се фокусираха върху мирните инициативи и ролята на Китай в подпомагането на прекратяването на войната на Русия срещу Украйна. Пекин се представя за неутрален, но има сериозни търговски връзки с Москва, а вече има натрупани данни, че Китай предоставя на Русия стоки с двойна употреба, както и двигатели за дронове и други части за оръжия.

„Информирах моя китайски колега за ситуацията на фронта, руските атаки срещу нашата енергийна система и щетите, нанесени на китайски компании в резултат на руските удари“, каза Сибиха. Той покани своя китайски колега да посети Украйна и му благодари за поканата да посети Китай.

In Munich, I had a meaningful and productive meeting with China’s Foreign Minister Wang Yi.



We focused on ways to develop mutually beneficial trade and bilateral ties based on reciprocal respect for territorial integrity.



I reiterated Ukraine’s interest in contacts with China… pic.twitter.com/ixZmAMWI8Q — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 13, 2026

Конференцията по сигурността в Мюнхен, на която двамата се срещнаха, се провежда от 13 до 15 февруари. Президентът на Украйна Володимир Зеленски вече пристигна в Германия, за да участва в срещата на върха. Той заяви, че плановете включват стартирането на първото съвместно украинско-германско предприятие за производство на дронове, както и двустранни и многостранни срещи с партньори. На 12 февруари американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че планира да се срещне със Зеленски на конференцията в Мюнхен.

Полският външен министър нарече Русия васал на Китай

Междувременно полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Русия е изправена пред стратегически избор – да стане съюзник на Запада, или да се превърне в зависим партньор на Китай. Според него Москва е избрала да стане васал на Пекин.

„Китай сигурно е много доволен – Русия харчи националното си богатство за китайски стоки и става все по-слаба“, смята Сикорски.

Sikorski’s harsh verdict for Putin ⚡️



Poland’s Foreign Minister said Russia faced a strategic choice — become an ally of the West or turn into a dependent partner of China. According to him, Moscow chose to become a vassal.



“China must be very pleased — Russia is spending its… pic.twitter.com/JAFqH83VJm — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026

