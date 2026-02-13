Германия прави дронове за Украйна: Зеленски даде старт. Още 38 млрд. долара военна помощ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски посети първото съвместно украино-германско предприятие за производство на дронове. Това стана в рамките на визитата му в Германия, чиято основна цел е участие в ежегодната Мюнхенска конференция за сигурност. Конференцията се провежда в периода 13-15 февруари.

Съвместното предприятие, което Зеленски посети, трябва да произведе по план 10 000 дрона тази година за нуждите на Въоръжените сили на Украйна. А до края на годината се очаква да заработят още 10 такива съвместни предприятия.

Zelensky visited the first joint German-Ukrainian drone plant and accepted its first combat UAV. The AI-equipped and battle-proven drone is Ukrainian-designed. The factory will build 10,000 units this year with 10 joint ventures planned by year-end. pic.twitter.com/kE7cYRC3ps — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2026

Още: Десетилетия военно обезкървяване на Украйна, за да рухне пред Русия: Зеленски с визия за кардинална промяна (ОБЗОР - ВИДЕО)

На този фон - след последната засега среща във формата "Рамщайн", чрез който страни-членки на НАТО помагат военно на Украйна по двустранен път, украинският министър на отбраната Михайло Федоров направи следното обобщение - поети са ангажименти за помощ от общо 38 милиарда долара. Над 6 милиарда долара отиват за специфични пакети – 2,5 милиарда долара за дронове, 2 милиарда долара за противовъздушна отбрана и 500 милиона долара за PURL (т.е. закупуване на американски оръжия):

Великобритания – 3 милиарда паунда през 2026 г., 500 милиона паунда за противовъздушна отбрана

Германия – 1 милиард евро за дронове плюс купол за противовъздушна отбрана от бюджета си от 11,5 милиарда евро

Норвегия – 7 милиарда долара, включително 1,4 милиарда долара за дронове

Швеция – общо 3,7 милиарда евро

Дания – още 2 милиарда долара след увеличение от 425 милиона долара

Белгия – 1 милиард евро

Испания – 1,2 милиарда долара

Нидерландия, Латвия, Естония – поне 0,25% от БВП всяка

Литва – 265 милиона долара

Канада – 95 милиона долара за финансиране на нови идеи за оръжия и медицинска помощ

Война на математика: Украйна стартира революционен проект за дронове (ВИДЕО)