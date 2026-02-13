Да, следващ кръг мирни преговори за Украйна ще има през следващата седмица. Ще се проведат в периода 17-18 февруари. Няма обаче да са в САЩ, а в Женева - това каза Дмитрий Песков, прессекретарят на руския диктатор Владимир Путин, цитиран от руската държавно-информационна пропагандна агенция ТАСС. По думите му, Владимир Медински ще води руската делегация - точно човекът, който беше начело и в Турция при последните разговори - ОЩЕ: Как Русия вижда мира в Украйна? Да стреляме по тях с "Орешник" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Първоначално Песков каза, че точната дата и място са в процес на уточнение. Бързо обаче той ги посочи впоследствие:

По-рано Politico съобщи, че следващата седмица ще има нова тристранна среща между Русия, Украйна и Съединените щати. Американската делегация се надява на напредък по уреждането на войната. Източник на Politico заяви, че преговорите могат да се проведат отново в Абу Даби, където се проведоха двете предишни срещи, или в Маями, Флорида. Украинският президент Володимир Зеленски преди това спомена възможността за нова среща в Съединените щати.

"И Украйна, и Русия са доста напрегнати, но мисля, че всички чувстват, че има път напред", каза един от източниците на американското издание.

Предишните тристранни преговори се проведоха в Абу Даби на 4-5 февруари. След тези разговори Киев и Москва се споразумяха за размяна на военнопленници - 157 на 157. Участниците определиха разговорите като конструктивни. ТАСС, позовавайки се на свой източник, съобщи, че са обсъдени икономически аспекти, териториални въпроси и механизъм за прекратяване на огъня. А Bloomberg публикува материал, в който се спекулира, че Русия е готова да се обвърже пак с долара като лост да извоюява повече подкрепа от САЩ по темата с Украйна.

