4 страни от Европа дават 500 млн. долара за оръжия от САЩ, които да стигнат в Украйна

Нидерландия, Обединеното кралство, Норвегия и Швеция са предоставили 500 милиона долара за закупуване на американски оръжия за Украйна в рамките на инициативата PURL (Приоритетен списък за нуждите на Украйна). Пакетът включва ракети за ПВО системи Patriot, артилерийски снаряди, боеприпаси за изтребители F-16 и резервни части. Чрез PURL съюзниците от НАТО, както и партньорски държави като Австралия и Нова Зеландия, купуват оръжие от САЩ, за да подпомогнат пряко Киев.

"Въпреки всички дипломатически усилия, всеки ден виждаме, че руските терористични атаки продължават. Докато температурите в Украйна падат до минус 20 градуса по Целзий, руски дронове и ракети умишлено нанасят удари по енергийни съоръжения. Това е просто престъпление. Ето защо е от решаващо значение да продължим да оказваме силна подкрепа на Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана", заяви нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс след среща с колегите си от НАТО в Брюксел, цитиран от "Украинска правда".

Снимка: Рубен Брекелманс, Getty Images

Нидерландия дава и симулатори на F-16

По-рано той обяви, че Нидерландия ще предостави на Украйна симулатори на самолети F-16 за обучение на украински пилоти.

На 12 февруари стана известно, че Обединеното кралство ще се присъедини в закупуването на оръжие за Украйна по програмата PURL и ще отпусне първите 205 милиона долара: Великобритания обеща стотици милиони долари за Украйна, включително 1000 ракети.