Поне 3-ма загинали и десетки ранени след мащабен пожар в Будапеща (СНИМКА)

Най-малко трима души загинаха и близо 20 са ранени след пожар в сграда в предградие на унгарската столица Будапеща днес сутринта. Пожарът в Будакеси, на около осем километра западно от Будапеща, е обхванал двуетажна сграда в ранните часове, но е потушен от пожарникарите от столицата, съобщи Националната генерална дирекция за управление на бедствия на Унгария.

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки.

Пожарникарите са извадили няколко оцелели и са изнесли три газови бутилки от сградата. Под срутения покрив са открити телата на трима души, двама мъже и една жена, съобщи говорител на органа за управление на бедствия, цитиран от Асошиейтед прес.

Пострадали са 22 души, като четирима от тях са с животозастрашаващи наранявания. Ранените са закарани в осем болници в Будапеща.

