Втора жертва след бурята "Нилс" във Франция

Бурята „Нилс“ във Франция взе втора жертва, а смъртоносната стихия продължава да причинява смущения в някои части на Франция и днес. Според метеорологичната служба "Метео Франс" опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават, въпреки че предупрежденията за вятър бяха отменени.

Опасно време

Говорителят на френското правителство Мод Брежон заяви, че Франция е регистрирала два смъртни случая, свързани с бурята - единия вчера в департамента Ланд, а втория „в последните часове“ в Тарн е Гарон.

Брежон обясни, че втората жертва е мъж, който е бил намерен в градината си.

🚨 Storm Nils Strikes



Feb 12–13: Powerful storm hit southern France & northern Spain

-High winds & heavy rain, uprooted trees, flooded roads

-Thousands without power, flights & trains disrupted

-3 dead, emergency crews responding across affected areas#StormNils #France #Spain pic.twitter.com/s1kvcLdU8v — GlobeUpdate (@Globupdate) February 13, 2026

Електроразпределителната компания „Енеди“ заяви, че бурята е оставила близо 900 000 души без ток в най-силния си момент. До днес сутринта компанията е възстановила електроснабдяването на около половината от засегнатите и е мобилизирала 3000 души персонал, включително 2100 техници.

"Метео Франс" запазва червен код за опасност от наводнения в департаментите Жиронда и Ло е Гарон, като ще остане така до утре заради сериозно покачване на нивото на река Гарона, пише БТА.

Службата съобщи, че бурята е била с „необичайна сила“ и е заляла западното крайбрежие на Франция през нощта между сряда и четвъртък, а сега се е преместила на изток към Европа.