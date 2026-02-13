Рюте унижи Путин: "Руснаците искат да изглеждат като могъща мечка, но се движат със скоростта на охлюв" (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте унижи жестоко руския диктатор Владимир Путин и армията му по време на Мюнхенската конференция по сигурността. "Руснаците искат да изглеждат като могъща мечка, но се движат със скоростта на охлюв", каза бившият нидерландски премиер на сесия извън основната програма на форума. Събитието започна днес, 13 февруари, и ще продължи до неделя, 15 февруари. Ще участва и украинският президент Володимир Зеленски - той вече пристигна в Германия.

На форума, на който Рюте говори, около 1000 делегати обсъдиха Украйна, Иран и отбраната на Европа.

Още: Рубио ще говори за мир със Зеленски в Мюнхен, после с Орбан и Фицо за руския газ

💥 Rutte harshly humiliated Putin at the Munich Security Conference:



“Russians want to look like a mighty bear, but they move at the speed of a snail.”



The forum in Munich kicks off today and will run through Sunday. Volodymyr Zelensky has already arrived in Germany 🇩🇪



Rutte… pic.twitter.com/n7PUkhBcrn — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026

Числата зад думите на Марк Рюте

Вероятно коментарът на генералния секретар на НАТО е базиран на скорошен доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), който показа ужасяващите загуби на руската армия за 4 години в Украйна срещу незначителния напредък, който те са донесли. Независимите данни сочат, че руските сили са понесли близо 1,2 милиона военни жертви, което е повече от загубите на която и да е велика сила във всеки въоръжен конфликт след Втората световна война. По класификацията на НАТО военни жертви се водят убити, изчезнали по време на сражения и толкова тежко ранени, че не могат да се върнат отново на фронта.

Само през 2025 г. руските военни жертви са били около 415 000, като средно на месец са били близо 35 000. Освен това - между февруари 2022 г. и декември 2025 г. - на бойното поле са загинали между 275 000 и 325 000 руснаци.

Още: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна

При сегашните темпове общите военни жертви на Русия и Украйна могат да достигнат 2 милиона души до пролетта на 2026 г., посочват от CSIS.

След като поеха инициативата през 2024 г., руските сили напредваха със средна скорост между 15 и 70 метра на ден в най-значимите си офанзиви, което е по-бавно от почти всяка голяма офанзивна кампания във всяка война през миналия век. Това означава, че огромните човешки жертви са довели до относително малки териториални печалби на бойното поле - Руската федерация е увеличила контролираната от нея украинска територия с едва 12% от 2022 г. насам. Въпреки това Русия не показва индикации, че иска справедлив мир в Украйна.

Още: Пушечното месо за Путин от Ким Чен Ун: Нови данни за убитите и ранените севернокорейски войници

Полският външен министър нарече Русия васал на Китай

Междувременно полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Русия е изправена пред стратегически избор – да стане съюзник на Запада, или да се превърне в зависим партньор на Китай. Според него Москва е избрала да стане васал на Пекин.

„Китай сигурно е много доволен – Русия харчи националното си богатство за китайски стоки и става все по-слаба“, смята Сикорски.

Sikorski’s harsh verdict for Putin ⚡️



Poland’s Foreign Minister said Russia faced a strategic choice — become an ally of the West or turn into a dependent partner of China. According to him, Moscow chose to become a vassal.



“China must be very pleased — Russia is spending its… pic.twitter.com/JAFqH83VJm — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026

Още: С два жокера Украйна се възползва да си върне позиции на фронта, Русия не спира да убива деца (ОБЗОР - ВИДЕО)