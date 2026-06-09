Крадецът викал “Дръжте крадеца“: Шефът на унгарския атикорупционен орган е обвинен в корупция

Унгарската прокуратура повдигна обвинения срещу ръководителя на националния антикорупционен орган Ференц Биро, включително за присвояване на средства. Според обвинението Биро е причинил щети на стойност 400 000 евро на Агенцията за почтеността - автономна публична институция, създадена през 2022 г. като част от реформи, изискани от Европейския съюз. Предвижда се правомощията на агенцията да бъдат разширени в рамките на нови реформи, договорени между проевропейското правителство на Петер Мадяр, което е на власт от май, и Брюксел. Целта е Унгария да получи достъп до милиарди евро замразени европейски средства, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Биро, който от години твърди, че институцията не разполага с “необходимите инструменти и правомощия“, за да изпълнява задачите си, беше обвинен само дни след като заяви, че предишното националистическо правителство на Виктор Орбан е оказвало натиск върху него да не предприема действия.

Злоупотреба, фалшифициране, присвояване

Първите обвинения срещу него бяха отправени през януари 2025 г., след като прокуратурата извърши обиск в офисите на Агенцията за почтеността. Тогава Биро определи разследването като политически мотивирано. Сега обвиненията са внесени официално в съда.

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Снимка БГНЕС

„Прокуратурата внесе обвинителен акт за злоупотреба със служебно положение, фалшифициране на официални документи и присвояване, довело до особено значителни финансови щети“, се казва в изявление на обвинението.

Сред твърденията срещу Биро са, че е наел “луксозен SUV“ за съпругата си през агенцията, незаконно е ограничил правомощията на своите заместници и е сключил договор с консултантска фирма, базирана в Брюксел, без да има необходимия мандат за това.

Обвиненията били “фактически неверни“

Във видеоинтервю, публикувано в неделя от разследващата група “Де Акциокьозьошег“, Биро заяви, че обвиненията са “фактически неверни“.

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Той също така твърди, че тогавашният министър на правосъдието му е казал по време на среща през март 2024 г. да не изпълнява задълженията си.

По негови оценки системната корупция е струвала на Унгария най-малко 186 милиарда евро по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

Биро твърди, че корупционните практики са представлявали около 5% от държавния бюджет през 2010 г., когато Орбан се върна на власт, а през миналата година делът им е достигнал приблизително 20%.

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