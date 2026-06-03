Милиони в кеш и злато: Орбан лично е наредил рейда срещу украинската "Ощадбанк" (ВИДЕО)

Заповедта за задържането на украински охранители на паричен конвой и конфискацията на активи на „Ощадбанк“ в близост до Будапеща на 5 март тази година е дошла от тогавашния унгарски министър-председател Виктор Орбан, разкри местното разследващо издание Telex. Журналистите установиха, че операцията срещу украинската държавна банка е била лишена от правно основание и всъщност е представлявала предварително планиран политически ход на може би най-проруски настроения евролидер.

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Орбан вече не е на власт - на изборите през април дясноцентристката "Тиса" на Петер Мадяр стигна до убедителна победа, която ѝ даде не само пълен контрол над парламента, но и конституционно мнозинство от две трети в законодателния орган.

На 5 март в близост до Будапеща беше задържан конвой от украински охранители на парични превози, пренасящи около 80 милиона щатски долара в брой и злато от австрийската банка „Райфайзен“ към украинската „Ощадбанк“. По-късно стана ясно, че по време на задържането им в Унгария служителите на „Ощадбанк“ са били държани с белезници, а един от тях е получил две инжекции между разпитите.

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След това Унгария освободи украинския персонал. На 6 май украинският президент Володимир Зеленски обяви, че унгарските власти са върнали парите и ценностите, задържани от украинската банка.

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Вътрешни източници разкриват удара на Орбан по "златния конвой"

В материала на медията се посочва, че правителствени служители, а именно Виктор Орбан, са решили, че на 5 март трябва да се проведе акция срещу украинския „златен конвой“, въпреки че не е имало професионални основания за такава операция. Информацията на изданието става ясна след задкулисни разговори, които то е провело през последните седмици с източници, запознати със случая или директно участвали в него.

Няколко източника са споделили пред журналистите, че инструкциите относно времето на рейда са дошли от унгарското правителство в началото на март. Тази информация е потвърдена и от Службата за защита на Конституцията на Унгария.

„В началото на март бе получено решение от Държавния секретариат за надзор на гражданските служби за национална сигурност към кабинета на министър-председателя, в което се посочваше, че нападението срещу превозните средства за транспортиране на пари трябва да се състои на 5 март“, съобщава Службата за защита на Конституцията на Унгария пред Telex.

Footage has emerged of the Hungarian detention of Oschadbank armored vehicles carrying cash and gold. Orban's propaganda machine at full force. #Ukraine pic.twitter.com/8JE7Gj70b5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026

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Съобщава се също, че Държавният секретариат е действал по указания на Орбан, който е бил постоянно информиран за развитието на събитията в деня на операцията.

Няколко независими източника потвърждават пред разследващите, че операцията срещу „златния конвой“ е била разпоредена от тогавашния министър-председател и че той лично е настоял тя да бъде проведена.

Отговор на Орбан срещу спирането на руския петрол по "Дружба"

Твърди се, че Орбан е решил да предприеме тази стъпка в отговор на „блокирането“ от страна на Украйна на нефтопровода „Дружба“, след като той беше повреден от руски удари и потоците руски петрол към Унгария спряха. Въпреки това бившият премиер обвини Киев, че нарочно бави ремонта на тръбата, и наложи редица ограничения пред Украйна в рамките на ЕС, включително за отпускането на заема от 90 милиарда евро. Той в крайна сметка мина, а и "Дружба" отново функционира нормално.

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Правителството в Будапеща също така е имало намерение да използва историята, за да насочи общественото внимание към твърденията, че парите, превозвани от украинците, са със съмнителен произход и се използват за финансиране на опозиционни сили. Медиите, свързани с партия „Фидес“ на Орбан, подкрепиха тази версия с изображения, генерирани от изкуствен интелект, които представят украинските охранители на паричния конвой като задържани престъпници.

На 5 март, по време на откриването на Унгарската търговско-промишлена камара, Орбан заяви, че правителството му ще принуди Украйна и ЕС да възобновят транспортирането на петрол през нефтопровода „Дружба“. „Ние ще победим и ще победим със сила. Няма да има компромиси. Ще пробием петролната блокада. Ще принудим украинците да възобновят доставките на петрол. Отворете тръбопровода „Дружба“ безусловно и без забавяне“, призова той в момент, когато операцията срещу „Ощадбанк“ вече наближаваше своето изпълнение.