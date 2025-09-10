Край на бедността в Европа до 2050 г., нова жилищна политика в ЕС и край на "мръсните" руски горива: Фон дер Лайен пред ЕП

Нови мерки за жилищна политика в европейските страни, прекратяване на зависимостта от руски изкопаеми горива, край на бедността в ЕС до 2050 г. и защита на търговското споразумение на ЕС със САЩ. Това бяха част от ключовите акценти в Годишната реч за състоянието на Съюза, произнесена от председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, предава репортер на Actualno.com в Страсбург.

Пред препълнената пленарна зала, изпълнена с гости и стотици журналисти от целия свят, тя обяви още нова финансова подкрепа за Украйна, 19-и пакет санкции към Русия, спиране на подкрепата за Израел и нови инвестиции в отбрана. Речта бе съпътствана от бурни реакции от опозиционни депутати и парламентарни групи, както и от протести.

Още: "Европа ще се бори!": Фон дер Лайен обяви край на помощта за Израел и нов тип отбрана на ЕС в ключовата си реч (СНИМКИ и ВИДЕО)

Защита на работника

Фон дер Лайен обяви създаването на нов Закон за качествените работни места, с който, по думите й, ще се гарантира, че съвременната заетост е в крак със съвременната икономика.

"Винаги ще защитаваме нашата индустрия от нелоялна конкуренция. Когато говорим за конкурентоспособност, говорим за работни места. Говорим за хората и техния поминък. Така че изводът е, че работниците трябва да бъдат овластени, ако искаме да имаме конкурентоспособна икономика. Този закон е важен, защото ще знаем колко трудни са били времената за толкова много семейства. Как са се повишили разходите. Как хората правят жертви, за да свържат двата края. Това е въпрос на основна социална справедливост", каза тя и подчерта, че ЕС спешно се нуждае от амбициозна европейска стратегия за борба с бедността.

"Ще изложим нашия план за изкореняване на бедността до 2050 г. Подкрепена от силна гаранция за децата, за да предпазим децата ни от бедността. Ще предложим и поредица от пакети относно достъпността и разходите за живот. Първата е енергията. Когато разходите за енергия се повишат, това не са просто цифри в сметката. Всяка една част от живота на хората е засегната. Така че в разгара на енергийната криза през последните години Европа действаше. И благодарение на тези общи усилия бързо успяхме да стабилизираме цените и да осигурим доставките. Сега сме на пътя към енергийната независимост. Но сметките за енергия все още са истински източник на безпокойство за милиони европейци", обяви тя.

Край на руската зависимост?

По думите на Фон дер Лайен зависимостта от руските изкопаеми горива е довела до масовото покачване на цените на стоки и услуги, поради което бе категорична: време е да се отървем от "мръсните" руски изкопаеми горива и да се заложи на чистата местна енергия, която, по думите й, ще доведе до намаляването на цените.

"Трябва да генерираме повече местни възобновяеми енергийни източници - с ядрена енергия като основно натоварване. Но също така трябва спешно да модернизираме и да инвестираме в нашата инфраструктура и нашите междусистемни връзки. Ето защо ще предложим нов пакет за мрежите за укрепване на нашата мрежова инфраструктура и ускоряване на издаването на разрешителни. Днес пред вас представям нова инициатива, наречена "Енергийни магистрали". Установихме 8 критични затруднения в нашата енергийна инфраструктура. Ще обединим правителствата и комуналните услуги, за да се справим с всички нерешени въпроси. Защото европейците се нуждаят от енергия на достъпни цени в момента", обяви Фон дер Лайен.

Скъпите жилища

Друга ключова европейска тема са непосилните цени на жилищата и все по-повишаващите се наеми в страни като Германия и Испания. Именно затова в акцента от речта си Фон дер Лайен подчерта, че ЕК ще предложи първия по рода си европейски план за достъпни жилища.

Още: Европарламентът срещу корупцията в Украйна: Ключът към членството в ЕС

"Домът не е само четири стени и покрив. Но за твърде много европейци днес домът се е превърнал в източник на безпокойство. Това може да означава дълг или несигурност. Числата казват болезнена истина. Цените на жилищата са нараснали с повече от 20% от 2015 г. насам. Разрешителните за строеж са намалели с над 20% за пет години. Това е нещо повече от жилищна криза. Това е социална криза. Затова нека направим жилищата по-достъпни, по-устойчиви и с по-добро качество. Това ще бъде европейско усилие, основано на местните реалности. Нуждаем се от радикално преразглеждане на начина, по който се справяме с този проблем. Трябва да преразгледаме правилата си за държавна помощ, за да дадем възможност за мерки за подкрепа на жилищното настаняване. Трябва да улесним много изграждането на нови къщи и студентски общежития. Също така ще предложим правна инициатива относно краткосрочните наеми, за да се справим с оставащите проблеми. В този дух ще свикаме първата среща на върха на ЕС по въпросите на жилищното настаняване, за да гарантираме, че тя е на първо място в нашия дневен ред", подчерта още Фон дер Лайен.

Нова автомобилна картина на ЕС?

Председателят на ЕК обърна и специално внимание на автомобилната индустрия и даде заявка за инвестиции в малки леки автомобили на достъпни цени, както и собствена европейска електрическа кола.

Още: Българите са най-притеснени от цените и инфлацията в целия ЕС в навечерието на еврото: Проучване

"Третият пример, който бих искала да изтъкна, е автомобилостроенето. То е стълб на нашата икономика и промишленост. Европейска гордост. Милиони работни места зависят от него. По-рано тази година дадохме на сектора повече гъвкавост да постигне целите си за 2025 г. Това дава резултати. А що се отнася до технологичната неутралност, сега подготвяме прегледа за 2035 г. И милиони европейци искат да купуват европейски автомобили на достъпни цени. Следователно трябва да инвестираме и в малки леки автомобили на достъпни цени. Както за европейския пазар, така и за да се отговори на нарастващото световно търсене. Ето защо ще предложим да работим със сектора по нова Инициатива за малки автомобили на достъпни цени. Вярвам, че Европа трябва да има свой собствен е-автомобил - екологичен - чист, ефикасен и лек, икономичен - на достъпни за европейците цени, европейски - произведен тук с европейски вериги за доставки. Защото не можем да позволим на Китай и други да завладеят този пазар", изтъкна Фон дер Лайен.

"Купувайте европейски храни"

Относно все по-повишаващите се разходи за ресурси и бюрокрация или нелоялна конкуренция при производителите в различните държави членки, ЕК изтъква, че непрестанно работи в посока намаляване на документалните затруднения и опростяване на процедурите, с които се подпомагат финансово произнодителите - оф фермери, през земеделци, до рибари и т.н.

"Нашите земеделски стопани се нуждаят от лоялна конкуренция и еднакви условия на конкуренция. Ето защо в търговското ни споразумение с Меркосур сме предвидили солидни предпазни мерки, подкрепени с финансиране, ако са необходими компенсации. Трябва също да укрепим положението на земеделските стопани във веригата за доставки на храни. Твърде дълго те не получаваха подобаваща отплата за упорития си труд. Земеделските стопани имат право да получават справедлива цена за произведената от тях храна и справедлива печалба за семействата си. Ще прегледаме прилагането на нашето законодателство в областта на нелоялните търговски практики и ще предприемем действия, когато е необходимо. Днес мога да обявя, че ще увеличим бюджета си за популяризиране, за да започнем нова кампания „Купувайте европейски храни“. Защото с гордост можем да кажем, че европейската храна е най-добрата в света", каза още Урсула фон дер Лайен.

Търговското споразумение със САЩ

Дискусионно предложеното търговско споразумение със САЩ от страна на Еврокомисията среща редица критики в Европарламента, както и не събира необходимото политическо мнозинство за подкрепа в пленарна зала - проблем, с който Урсула фон дер Лайен се сблъска челно по време на произнасянето на речта си. Реакциите са породени и от срещата й с американския държавен глава Доналд Тръмп по темата, която бе определена от редица критици като "провал на европейската дипломация", предава репортер на Actualno.com от Страсбург.

Още: НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен представя Речта за състоянието на Съюза

"Когато говорим за конкурентоспособност и независимост, трябва да се спрем и на отношенията ни със Съединените щати. Чух много неща за сделката, която договорихме през лятото. Разбирам първоначалните реакции. Така че, позволете ми да бъда пределно ясна. Търговските ни отношения със САЩ са най-важните за нас. Всяка година изнасяме за САЩ стоки на стойност над 500 милиарда евро. Милиони работни места зависят от този износ. Като председател на Комисията никога няма да залагам на карта работните места или препитанието на хората. Ето защо сключихме сделка, за да запазим достъпа до пазара за нашите индустрии. И гарантирахме, че Европа ще сключи най-добрата възможна сделка. Осигурихме за нашите предприятия относително предимство. Защото американските мита за някои от нашите преки конкуренти са много по-високи. Да, изходната има ставка може да е по-ниска. Но когато вземете предвид изключенията, които осигурихме, и допълнителните проценти за другите - ние имаме най-доброто споразумение. Това е безспорно", защити се Фон дер Лайен.

Тя подчерта още, че не вярва на митата, защото това по същество са данъци. "Но сделката осигурява решаваща стабилност в отношенията ни със САЩ във времена на сериозна несигурност по света. Помислете за последиците от пълномащабна търговска война със САЩ. Представете си хаоса. А след това го съпоставете с кадрите от Китай от миналата седмица. Китай в компанията на лидерите на Русия и Северна Корея. Задоволството на Путин от безпрецедентно високото равнище на отношенията между Русия и Китай. Нищо от това не е голяма изненада. Но то отразява променящата се обстановка. 80 % от търговията ни е с държави, различни от САЩ. Трябва да се възползваме от новите възможности. В момент, когато световната търговска система се руши, ние запазваме глобалните правила чрез двустранни споразумения, подобни на тези с Мексико и Меркосур или финализирането на преговорите за историческо споразумение с Индия до края на тази година. Светът иска да избере Европа. И ние трябва да правим бизнес със света", каза още Фон дер Лайен.

Фалшивите новини

Председателят на ЕК обяви и създаването на нов Европейски център за демократична устойчивост по темата с нарастващите хибридни атаки и фалшиви новини. "Нашата демокрация е подложена на атака. Нарастването на манипулирането на информацията и дезинформацията разединява обществата ни. Това не само подкопава доверието в истината, но и в самата демокрация. Ето защо спешно се нуждаем от Европейския щит на демокрацията. Нуждаем се от повече капацитет за наблюдение и откриване на манипулирането на информация и дезинформацията", каза тя.

По думите й в редица региони на Европа информационното покритие е силно застрашено, а на места изцяло липсва, поради което се развива все по-благодатна почва за дезинформация и фалшиви новини.

"В много селски райони времената, когато се излизаше за местен вестник, са далечен спомен. Поради това се появиха многобройни новинарски пустини, където дезинформацията процъфтява. И това е много опасно за нашата демокрация. Защото информираните граждани, които могат да се доверят на това, което четат и чуват, са от съществено значение, за да се търси отговорност от управляващите. А когато независимите медии изчезнат или са неутрализирани, способността ни да контролираме корупцията и да съхраняваме демокрацията е сериозно отслабена. Ето защо първата стъпка в стратегията на един диктатор винаги е да завладее независимите медии. Защото това позволява на отстъплението от правовата държава и на корупцията да останат незабелязани. Затова трябва да положим повече усилия, за да защитим нашите медии и независима преса. Ето защо ще дадем ход на нова програма за устойчивост на медиите в подкрепа на независимата журналистика и медийната грамотност. За да се справим с някои от първопричините за тази тенденция обаче са необходими и инвестиции. Поради това предложихме в следващия бюджет значително да се увеличи финансирането за медиите. Трябва също така да насърчим частния капитал. Затова ще използваме инструментите си в подкрепа на независимите и местните медии. Свободната преса е гръбнакът на всяка демокрация. И ние ще продължим да подкрепяме европейската преса, за да остане свободна", каза още тя.

Нова защита за децата в социалните мрежи

В продължение на същата тема Фон дер Лайен обърна внимание и на неограничения достъп на децата в социалните мрежи, което представлява все по-голяма опасност за тяхното развитие. "Като майка на седем деца и баба на четири внучета, разбирам тревогата на родителите, които правят всичко възможно, за да осигурят безопасността на децата си. Тези родители се безпокоят, че когато децата им вземат телефон, те могат да бъдат изложени на най-различни опасности просто с едно превъртане. Онлайн тормоз. Съдържание за възрастни. Съдържание, насърчаващо самонараняване. Както и алгоритми, които се възползват от уязвимостта на децата с изричната цел да създадат зависимости. Твърдо вярвам, че родителите, а не алгоритмите, са тези, които следва да отглеждат децата ни. Техният глас трябва да бъде чут. Нашите приятели в Австралия са пионери в ограничаването на социалните медии. Следя отблизо прилагането на тяхната политика, за да видя какви следващи стъпки можем да предприемем тук в Европа. До края на тази година ще назнача експертна група, която да ме съветва относно най-добрия подход за Европа. Ще подходим внимателно към този въпрос и ще изслушаме всички", обяви Урсула фон дер Лайен.

Тя обеща да се ръководи от необходимостта за предоставяне на повече възможности на родителите и изграждане на по-безопасна Европа за децата.

Мигрантите - от Украйна до Близкия изток

"Демокрацията предоставя решения на основателните опасения на хората. При никой друг въпрос това не е толкова очевидно, колкото при миграцията. Поради това предложихме финансирането за миграцията и за управлението на границите да се утрои в следващия бюджет. Така че да можем ефективно да управляваме миграцията и да защитаваме външните си граници. Европейците доказаха, че са готови да помогнат на хората, които бягат от война и преследване. Но разочарованието им нараства, когато остават с впечатлението, че нашите правила не се спазват. Нуждаем се от система, която е човечна, но не и наивна. Трябва да се отнасяме сериозно към връщането на търсещите убежище, чиято молба е отхвърлена, в родните им страни. Недопустимо е Европа да напускат едва 20% от тези, на които не е позволено да останат. Поради това се нуждаем от бързо споразумение относно общата система на ЕС за връщане. Не можем да губим повече време. Трябва също така да гарантираме, че ще прилагаме изцяло Пакта за миграцията и убежището, веднага щом влезе в сила. Изискванията му са строги, но справедливи. Те ще функционират обаче само ако всеки изпълни своите задължения", каза още председателят на ЕК.

"Трябва да работим заедно с платформите на социалните медии, за да сложим край на онлайн планирането и рекламирането на операции по трафик на хора. Трябва да си сътрудничим по-тясно с авиокомпаниите, особено по проблемни маршрути като тези до Беларус. Само като следваме парите обаче, ще можем да разкрием престъпните мрежи и да пресушим източниците им на финансиране. Нуждаем се и от нов режим на санкции, който взема на прицел контрабандистите и трафикантите на хора", обяви Урсула фон дер Лайен.

Чрез този инструмент ще се замразяват активи, ще се ограничат възможности за придвиждаве и ще се сведат печалбите до минимум. "Трафикът на хора е жесток и престъпен бизнес и нито един трафикант или контрабандист не трябва да се измъкне ненаказан в Европа".

Нова битка с пожарите

По темата с огромните пожари през изминалото лято Урсула фон дер Лайен обяви създаването на нов европейски център за борба с пожарите със седалище в Кипър, който би могъл да подпомага и нашите регионални съседи.

"Това лято всички видяхме снимките на пламтящите гори и села в Европа. Изгоряха над един милион хектара. Това се равнява на около една трета от площта на Белгия. Мащабът на щетите е огромен. И знаем, че това не е единичен случай. Изменението на климата прави всяко лято по-горещо, по-сурово и по-опасно. Ето защо трябва радикално да увеличим усилията си за повишаване на издръжливостта спрямо изменението на климата и адаптирането към него, както и за създаването на природосъобразни решения. Трябва обаче да си осигурим и инструментите, с които да реагираме", обоснова се тя. В речта си председателят на ЕК брагодари на над 760 доброволци, пожарникари, пилоти и екипажи, които са се отзовали на призива на Брюксел за помощ и подкрепа.

Общо послание за обединение

На финала на речта си Фон дер Лайен отново призова за единение на всички проевропейски демократични сили и работа по законодателни пакети, които да съберат проевропейско мнозинство.

"Смятам, че трябва да преминем към квалифицирано мнозинство в някои области, например във външната политика. Време е да се освободим от оковите на единодушието. Важно е да гарантираме, че нашият Съюз е по-бърз и може да постига резултати в полза на европейците. Защото само така можем да спечелим тази борба заедно. И да осигурим мига, в който Европа постига своята независимост. ... Преди 80 години нашият континент беше ад на земята. Преди 40 години нашият континент беше разделен от стена. Но всеки път европейците решаваха да се борят за по-добро бъдеще. Да се превърнат в едно цяло - и да направят това цяло силно. И именно към това ще се стремя всеки ден. Да живее Европа", завърши Урсула фон дер Лайен, предава репортер на Actualno.com от пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург.