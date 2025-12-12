Руски сили не свариха да излетят от Крим с военния Ан-26 - Украйна порази него и два радара (ВИДЕО)

Нови украински удари са факт в окупирания от руснаците полуостров Крим. Въоръжените сили на Украйна са изгорили ценни руски военни цели – транспортен самолет Ан-26 и две радарни станции, хвали се военното им разузнаване (ГУР) на 12 декември. Според разузнавателната информация атаката е била осъществена на 10-11 декември. Докато "нападателите" се готвели да излетят с многофункционален военен транспортен самолет Ан-26, той е бил ударен.

"Те вече бяха запалили двигателите, но на екипажа на руските окупатори беше строго забранено да извърши незаконен полет от специалните сили „Призраци“ на Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна. Те нанесоха прецизен удар по левия турбовитлов двигател“, съобщиха от ГУР, добавяйки видео.

На 11 декември руснаците се оплакаха от удар с дрон срещу военнотранспортен самолет Ан-26 на летище "Кача", близо до Севастопол. Имаше съобщения за загинали и ранени, според руския Telegram канал "На предела".

Още: Бомбардировач, радари, логистика: За 2 седмици Украйна порази мощно руски цели в Крим (ВИДЕО)

Aн-26 е съветски военен транспортен самолет, разработен от конструкторското бюро „Антонов“ на базата на Aн-24T. Първият му полет е през 1969 г., а в експлоатация влиза през 1975 г. Производството му продължава до 1986 г., като през този период са произведени над 1400 самолета с различни модификации. Самолетът има екипаж от 5-6 души и товароносимост до 5,5 тона. Максималната му скорост достига приблизително 540 км/ч, а обхватът му е до 2500 км. Отличителна черта на Ан-26 е задната му рампа, която позволява товарене на оборудване и въздушно спускане на товари.

Снимка: скрийншот от канала на ГУР в YouTube

ГУР се хвали и с два унищожени радара

"В резултат на въздушния удар във временно окупирания Крим, „Призраците“ на ГУР успешно унищожиха и две скъпи радарни системи – радара 55Zh6M „Небо-М“ и радара 64N6E, скрит в купол, които служеха като „очи“ на вражеските комплекси С-300/С-400", допълват от украинското военно разузнаване.

Трябва да се добави, че на 12 декември в Каспийско море специалните сили на Украйна, в сътрудничество с бунтовническото движение „Черна искра“, успешно проведоха специална операция срещу два руски кораба, превозващи военно оборудване. Плавателните съдове са обект на санкции от страна на САЩ за участието им в доставката на военни товари между Иран и Русия.

Още: Украйна се похвали с два поразени руски кораба в Каспийско море