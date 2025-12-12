Украйна получава оръжия за 5 млрд. долара от складовете на САЩ

Доставките на оръжия за Украйна чрез механизма PURL, по който главно европейските съюзници купуват американско оръжие и го предоставят на Киев, ще достигнат обща стойност от около 5 милиарда долара до края на годината. Това заяви заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска в интервю за украинската медия Suspilnе. Тя отбеляза, че поръчките се отнасят до системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и критични резервни части.

"Разликата между живота и смъртта"

Шекеринска също така заяви, че програмата Списък с приоритетните нужди на Украйна (PURL) отговаря на най-належащите нужди на защитаващата се от Русия страна. "Лъвският пай от средствата за противовъздушна отбрана пристига в Украйна чрез PURL – това буквално е разликата между живота и смъртта", каза тя.

Според официалния представител на Алианса логистиката към Украйна функционира денонощно чрез центрове в Полша и Румъния. Пакетът се финансира от европейските съюзници, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Шекеринска отбеляза също, че въпреки значителните доставки Киев „винаги се нуждае от повече противовъздушна отбрана“. Тя добави, че отбранителната промишленост на НАТО увеличава производството, за да покрие този недостиг.

Програмата PURL

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Украйна получава оръжия на стойност около 1 милиард долара месечно по програмата. Той добави, че Европа ще продължи да доставя оборудване от собствените си запаси. Рюте отбеляза обаче, че след три до четири години война тези запаси намаляват.

Има и съобщения, че САЩ оказват натиск върху Гърция да се присъедини към програмата PURL. На Атина беше предложено рамково споразумение, за да демонстрира ангажимента си, като въпросът за размера на приноса беше оставен за по-късно, припомня УНИАН.