Полски граничари откриха тунел на границата с Беларус (СНИМКИ)

12 декември 2025, 16:11 часа 277 прочитания 0 коментара
Полските гранични власти оповестиха, че са открили прокопан тунел на границата с Беларус. Според отдела на Подляската гранична охрана, подземният проход е открит близо до Наревка, а входът му се е намирал на около 50 метра от границата от беларуска страна. Тунелът е излизал на полска територия, на около 10 метра от оградата.

Тунелът минава под граничната ограда и обслужващ път и е бил с височина от приблизително 1,5 метра. 

Тунелът е бил прокопан от нелегални мигранти. Задържани са 130 от тях.

Елена Страхилова
