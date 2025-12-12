Полски граничари откриха тунел на границата с Беларус (СНИМКИ)

Полските гранични власти оповестиха, че са открили прокопан тунел на границата с Беларус. Според отдела на Подляската гранична охрана, подземният проход е открит близо до Наревка, а входът му се е намирал на около 50 метра от границата от беларуска страна. Тунелът е излизал на полска територия, на около 10 метра от оградата.
Тунелът минава под граничната ограда и обслужващ път и е бил с височина от приблизително 1,5 метра.
Тунелът е бил прокопан от нелегални мигранти. Задържани са 130 от тях.
🇵🇱 Polish border guards have discovered a tunnel used by illegal migrants on the Polish-Belarusian border.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2025
130 migrants were detained.
The tunnel stretches several dozen metres, running beneath the border fence and a technical road, Polish border guards report. pic.twitter.com/uljNsqsmNy
🚨 Kolejny podkop wydrążony pod linią polsko - białoruskiej 🇵🇱-🇧🇾 granicy państwowej ❗️— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2025
Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 5⃣0⃣ metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście… pic.twitter.com/AOzcs0sIoZ
